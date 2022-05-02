Sarı lekeleri anında çıkarıyor! Tüm yastıkları bembeyaz yapan karışım

Düzenli olarak yıkanan nevresim takımları ve yastık kılıfları, yastıkların da temiz olduğu izlenimi yaratsa da aslında onları da yılda en az iki defa yıkamak gerekiyor. Sararan yastık kılıflarındaki lekeleri çıkarmak için ise uygulayabileceğiniz basit yöntemler bulunuyor.
YASTIKLARI YIKAMAYI UNUTMAYIN
Nevresimleri değiştirmek yeterince zaman alan ve uğraştıran bir işlem olsa da yastıkları da göz ardı etmemek gerekiyor. Gece boyu üzerinde uyuduğumuz yastıklar, vücuttaki ter ve yağı emer ve renk değişikliklerine sebep olur. Aynı zamanda uzun süre yıkanmayan yastıklar, toz ve kiri de çekerek yapışmasına neden olur.
Yastıkları düzenli olarak yıkamak, toz ve kirden arınarak alerjilere karşı da önlem olur. Yastıkların üzerindeki sarı lekeler, yüz ve kafa bölgesindeki yağların uzun süreler temasından da kaynaklanır. Aynı şekilde kullanılan saç ve kozmetik ürünlerinin de yastıkla teması bu lekelerin sebebi olabilir.
DÜZENLİ YAPILMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Sık sık yastıklarının yenilerinin alınması gerektiğini söyleyen uzmanlar, yeni alınan yastıkların bile düzenli olarak temizlenmek gerektiğini söylüyorlar.
Yastıkların temizlenmesi ne kadar önemli olsa da burada ilk yapılması gereken yastıkların etiketini kontrol ederek çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun olup olmadığını öğrenmek gerekir. Genelde beyaz olan yastıkların üzerindeki sarı lekeler son derece normal olsa da düzenli yıkandığında bu sorun ortadan kalkacaktır.
YASTIKLARI MAKİNEDE YIKAMAK
Her şeyden önce yapılması gereken yastıkların yıkanabilir olduğunu etiketlerinden kontrol etmektir. Bazı yastıklar yıkanmaya uygun olmadığından yıkama sonrası çeşitli şekil bozuklukları oluşabilir. Ancak genelde kuş tüyü ve sentetik yastıklar çamaşır makinesinde kolaylıkla yıkanabilir. Yıkama işlemine başlamadan önce ise yastığın üzerindeki kılıfı veya koruyucuyu çıkarmak gerekiyor.
İNATÇI SARI LEKELER İÇİN MUCİZE YÖNTEM
Yastıklarda oluşan inatçı sarı lekeleri çıkarmak için kullanabileceğiniz bir kombinasyon ürünü bulunuyor. Tek yapmanız gereken bir fincan toz çamaşır deterjanı, bir fincan toz bulaşık deterjanı ve bir fincan çamaşır suyu ile yarım fincan boraks kullanmak.
Önceden hazırladığınız sıcak suya lekeli yastıkları batırın. Bu adım, yastık yüzeyindeki lekelerin çıkmasını kolaylaştıracaktır. Ardından büyük bir tencerede su kaynatın ve içerisine hazırladığınız toz malzemeleri dökün. Bu toz karışım, suyun içerisinde eriyene kadar karıştırmaya devam edin ve hazırlanan sulu çözeltiyi geniş bir kabın içerisine alın. Üzerine ise çamaşır suyunu ekleyin.
Yastıkları bu solüsyona bastırın ve 15 dakika bekledikten sonra yastıkların öteki yüzünü çevirip 15 dakika daha bekleyin. Bunun ardından yarım saat solüsyonun içerisinde kalan yastıklar çamaşır makinesine alarak 60 derecede en yüksek devirde çalıştırın. 60 derece yıkanan yastıklarda toz ve mikroptan eser kalmayacaktır.
KABARIK YASTIKLAR
Zamanla kullanılan yastıkların kabarıklığı giderek daha yassı ve sert bir hal almaları olasıdır. Bu durumun önüne geçmek için uzmanlar bir yöntem öneriyor;
Kabarık yastıklara sahip olmak için yastıkları kurutucuya koyup kabarık olmaları için gerekli modu tercih edebilirsiniz. Sentetik yastıkları daha düşük ısılarda kurutmak da kabarık olmalarına yardımcı olur. Son olarak ise kurutucu makinesinin içerisine atacağınız tenis topu veya çamaşır kurutma toplarından yardım alabilirsiniz.