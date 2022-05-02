Sarı lekeleri anında çıkarıyor! Tüm yastıkları bembeyaz yapan karışım

Düzenli olarak yıkanan nevresim takımları ve yastık kılıfları, yastıkların da temiz olduğu izlenimi yaratsa da aslında onları da yılda en az iki defa yıkamak gerekiyor. Sararan yastık kılıflarındaki lekeleri çıkarmak için ise uygulayabileceğiniz basit yöntemler bulunuyor.

YASTIKLARI YIKAMAYI UNUTMAYIN

Nevresimleri değiştirmek yeterince zaman alan ve uğraştıran bir işlem olsa da yastıkları da göz ardı etmemek gerekiyor. Gece boyu üzerinde uyuduğumuz yastıklar, vücuttaki ter ve yağı emer ve renk değişikliklerine sebep olur. Aynı zamanda uzun süre yıkanmayan yastıklar, toz ve kiri de çekerek yapışmasına neden olur.

Yastıkları düzenli olarak yıkamak, toz ve kirden arınarak alerjilere karşı da önlem olur. Yastıkların üzerindeki sarı lekeler, yüz ve kafa bölgesindeki yağların uzun süreler temasından da kaynaklanır. Aynı şekilde kullanılan saç ve kozmetik ürünlerinin de yastıkla teması bu lekelerin sebebi olabilir.