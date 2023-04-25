Sarımsak Kokusu Nasıl Geçer? Eldeki ve Ağızdaki Sarımsak Kokusu En Hızlı Nasıl Giderilir?

Hem elde hem de ağızda uzun süre kalabilen sarımsak kokusunu geçirmek için doğru yerdesiniz. Pek çok yemeğe lezzen katan sarımsağı yedikten sonra insanların pek çoğu kokusunun nasıl giderileceği derdine düşüyor. Bu durumu kolay ve hızlı şekilde geçirmek için ise bazı yöntemler bulunuyor. Bu yazımızda siz okuyucularmız için "sarımsak kokusu nasıl geçer, en hızlı nasıl giderilir, eldeki ve ağızdaki sarımsak kokusu nasıl geçer?" sorularının yanıtlarını derledik.

Sarımsak Kokusu Nasıl Geçer?

Sarımsak kokusu hem ağızdan hem de elden oldukça zor çıkan bir kokudur. Bu durumdan da pek çok kişi rahatsız olmaktadır. Sarımsak yedikten sonra genellikle ağza atılan karanfil ağızda bulunan kötü sarımsak kokusunu engellemeye yardımcı olur. Elden çıkması için de genellikle elin limon ile ovulması sarımsak kokusunu giderir. Ancak elden ve ağızdan sarımsak kokusunun geçmesi için başka yöntemler de bulunur.

Eldeki sarımsak kokusu nasıl geçer?

Diş macunu: Sarımsak kokan ele bir çay kaşığı kadar diş macunu sürün ve 5 dakika ovalayın. Daha sonra ılık su ile durulayın. Sarımsak kokusunu gidermeye yardımcı olacaktır.

Metal yemek kaşığı: Metal yemek kaşığı ile su altında elleri ovalamak sarımsak kokusunun giderilmesine yardımcı olur.

Kahve telvesi ve çay tomurcuğu: Kahve telvesini ya da demlenmiş atılacak olan çay tomurcuklarını elinize alın ve sanki sabunla yıkıyormuş gibi ovalayın. Sarımsak kokusunun gittiğini fark edeceksiniz.

Karbonat: Avuç içerisinde bir tatlı kaşığı kadar karbonat dökün ve çok az su ile ellerinizi ovalayın. Birkaç dakika sonra ellerinizi yıkayın. Ancak bu yöntemden sonra ellerinize nemlendirici sürmek oldukça önemlidir.

Limon: Sarımsak kokan elleri yarım limon ile ovalayın ve birkaç dakika bekleyin sonra ılık su ile durulayın.

Tuz: Elinize bir çay kaşığı tuzu dökün ve çok az su ile elinizi ovalayın. Sonra ellerinizi yıkayın. Ancak elinizde bir yara varsa bu yöntemi kullanmayın.

Patates: Patatesi soyduktan sonra adeta bir sabunmuş gibi ellerinizi patates ile yıkarsanız ellerinizde bulunan sarımsak kokusu geçecektir.

Ağızdaki sarımsak kokusu nasıl geçer?