Satıştan ustalığa: Konya'nın kadın tesisatçısı şaşırtıyor

Çağlan, bir arkadaşı aracılığıyla yedi yıl önce tesisat ustası Hüseyin Köz'ün iş yerinde satış elemanı olarak işe başladı. Yaklaşık 3 yıl önce çırak bulmada sıkıntı yaşayan ustasına yardımcı olabilmek için sahaya çıkan 41 yaşındaki Çağlan, gerekli eğitimleri tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı olarak işlerini yürüten üç çocuk annesi Çağlan, tesisatçılıkta tam müşteri memnuniyetiyle işlerini yapıyor.

"KADIN TESİSATÇI OLDUĞUM İÇİN KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Fatmagül Çağlan, AA muhabirine, yaklaşık 3-3,5 yıl dükkanda malzeme satışı yaptığını söyledi.

Çırak bulunamaması nedeniyle işine sahada devam etme kararı aldığını anlatan Çağlan, "Malzemeleri tamamen tanıyıp, işin inceliklerini de öğrendikten sonra bu işi yapabileceğimi ustama söyledim. O da beni yanına aldı. İşlere birlikte gittiğimiz ustamın yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyorum. Doğal gazı, kat kaloriferini, sıhhi tesisatı ilgilendiren işler ile duşa kabin kurulumu, klozet, banyo tadilatları yapıyoruz." diye konuştu.

Çağlan, işini severek yaptığını, ustasının kendisine güvenmesinin öz güvenini artırdığını vurgulayarak, "Tadilatlarda ev sahipleri de rahat ediyor. Kadın çalışan olduğum için gündüz de akşam da evlerine ustamla bizi rahatça alıyorlar. İşimizi güzelce yapar, teslim ederiz. Kadın tesisatçı olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Ailem de benim en büyük destekçim." ifadelerini kullandı.

Çağlan'ın kızı Kevser Akıncı ise annesini çalışkanlığıyla örnek aldıklarını, saygı duyup, onu desteklediklerini dile getirdi.

ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Usta Hüseyin Köz de 14 yaşından bu yana sektörde olduğunu söyledi.

Fatmagül Çağlan'ın yetenekli olduğunu, işi hemen öğrendiğini belirten Köz, "İş yapma konusunda hem hızlı hem müşteri memnuniyetini üst seviyede tutuyor. Böyle olunca da tercih ediliyoruz." dedi.

Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, Fatmagül Çağlan'ı çalışkan ve kadın usta olmasından dolayı örnek gösterdiklerini ifade etti.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da Fatmagül Çağlan ile iftihar ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğu faaliyet konusu sıhhi tesisatçılık, beden gücü gerektiren bir meslek dalı. Çağlan ile ilgili bize gelen tepkiler çok olumlu. Bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerle hiçbir şekilde vatandaşımızdan olumsuz tepki almadık. Fatmagül Çağlan, sıhhi tesisatçılık anlamında beden gücüyle bizzat çalışan, usta olan, vergi kaydı bulunan biri. Biz gurur duyuyoruz. Bu alanda örnek."