Şehzadelere özel macun şimdi onun tezgahında! Yüzyıllık tarifle hazırlıyor

Asırlık geleneği yaşatmak için evinde özenle hazırladığı rengarenk macunları, Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetiyle seyyar tezgahında satan Yozkatlı, hem bölge halkının hem de kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami çevresinin yanı sıra okul programları, festival ve konser gibi yoğun katılımlı etkinliklerde de tezgah açan Yozkatlı, "padişah macunu" ve "şehzade şekeri" olarak da bilinen, renkli görünümü ve farklı tatlarıyla ilgi gören Osmanlı macunu ile damakları tatlandırıyor.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) alanında tezgah açan ve aynı zamanda meddahlık da yapan Hüseyin Yozkatlı, kendi üretimi olan macunu ilk günkü reçetesine sadık kalarak ve hiçbir katkı maddesi kullanmadan özenle hazırladığını söyledi.