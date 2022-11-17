"Serenay Kaptan" hayallerinin koltuğunda: "Ya tırcı ya da otobüsçü olmak istiyordum"

"İÇİMDE HEP ŞOFÖR OLMA İSTEĞİ VARDI"

Serenay Göç, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır sektörde olduğunu, hosteslikle çekirdekten yetiştiğini söyledi.

İçinde hep şoför olma isteği olduğunu anlatan Göç, "Herkesin 'doktor, mühendis, avukat olacağım' dediği gibi ben de arabayla ilgili ya tırcı ya otobüsçü olmak istiyordum, otobüs oldu." dedi.

Yolcuların ilk gördüğünde çeşitli tepkiler verdiğini belirten Göç, "İlk kez görenler 'Sen mi kullanacaksın, küçük değil misin?' şeklinde tepki veriyor. Bu en fazla 15 dakika sürüyor, sonrasında herkes keyfine bakıyor. Rahat, güzel şekilde vakit geçirerek yolculuklarını yapıyorlar. Aynadan baktığımda herkes uyuyor, keyfine bakıyor. İnerken teşekkür ediyorlar. Adımı, otobüsün plakasını alıp tekrar yolculuk ediyorlar. Şimdiye kadar kötü bir tepki almadım." ifadelerini kullandı.