Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Sıkan Ayakkabı Nasıl Açılır? Evde Ayağı Sıkan Ayakkabı Nasıl Genişletilir?

Sıkan Ayakkabı Nasıl Açılır? Evde Ayağı Sıkan Ayakkabı Nasıl Genişletilir?

Sıkan ayakkabı nasıl açılır? Yeni bir ayakkabı aldınız ancak ayağınızı sıktığı için giyemiyor musunuz? Ayağı sıkan ayakkabı için ne yapmalı, evde ayakkabı genişletme nasıl olur? İster günlük giymek için isterseniz de özel gününüzde giymek için almış olun ayağı sıkan bir ayakkabı tüm gününüzü olumsuz etkileyecektir. Bunun için ayağı sıkan ayakkabı için ne yapmalı, parmak ucu sıkan ayakkabı nasıl genişletilir? İşte sorularınızın yanıtı!

Giriş Tarihi: 03.05.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 08:56
ABONE OL
SIKAN AYAKKABI NASIL AÇILIR? EVDE AYAĞI SIKAN AYAKKABI NASIL GENİŞLETİLİR?

Sıkan ayakkabı nasıl açılır, parmak ucu sıkan ayakkabı nasıl genişletilir? Ayakkabı seçimi hem günlük konforunuz hem de ayak sağlığınız için çok önemlidir. Bunun için doğru ayakkabı seçimi önemlidir. Ancak yine de ayağı sıkan ayakkabı için ne yapmalı merak ediyor olabilirsiniz. Evde ayakkabı genişletme ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızda!

Ayağı Sıkan Ayakkabı Evde Nasıl Genişletilir?

Ayak sağlığınız için ayağınızı sıkmayan bir ayakkabı seçmeniz önemlidir. Ancak yine de aldığınız ayakkabı ayağınızı sıkıyorsa evde birçok farklı yöntemle ayakkabınızı genişletebilirsiniz. Bu yöntemlerden ilki ayakkabıları su torbalarıyla doldurmaktır. Bunun için ayakkabınızın içine su dolu torbaları yerleştirin, ardından ayakkabılarınızı da bir poşete koyup dondurucuya atın ve içindeki suyun tamamen donmasını bekleyin.

İkinci bir yöntem olarak kalın bir çift çorapla ayakkabınızı evin içinde giyip gezin. Ayakkabılarda özellikle parmak kısımları sıkar. Bunun için bir patatesi soyup ayakkabının uç kısmında doğru koyabilirsiniz. Bir gün bekletmeniz yeterli olacaktır. Dördündü bir yöntem ise ayakkabı genişleten sprey köpüklerdir. Bu köpüklerden satın alarak deri ayakkabılarınızı kısa sürede genişletebilirsiniz. Beşinci ve son yöntem ise ayakkabılarınızın şekliniz korumak için kullandığınız kalıplardan kendi numaranızı alarak ayakkabının içine yerleştirebilirsiniz.

Doğru Ayakkabı Seçimi İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?

  • Ayakkabı alırken en uzun parmağınızı baz alarak seçiminizi yapmalısınız.
  • Ayakkabı alırken genişlemesini umarak ayakkabı satın almamalısınız. Ayağınıza tam oturmasına özen göstermelisiniz.
  • Ayakkabının ayak bileğinizi tam sarmasına dikkat etmelisiniz.
  • Ayakkabının ön kısmının bükülebilir olmasına özen göstermelisiniz. Satın alacağınız ayakkabı ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır.
  • Ayakkabı satın alarak deneyerek almalısınız. Bunun için de akşam saatlerinde ayaklarınızın yorgun olduğu bir zamanda deneyerek alışverişinizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA SON DAKİKA