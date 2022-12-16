Sıkışmış kavanoz kapağını tek seferde açma yöntemi!

Yaz aylarında hazırlanmış, mükemmel kokulu domates soslarıyla yapmak istediğiniz yemek için her şey hazır. Fakat tam bu esnada kavanoz kapağını açamadığınızı fark etmek oldukça sinir bozucu olabilir. İnatçı kavanoz kapağı ile ilgili birkaç çözüm yöntemine tam da bu anda ihtiyacınız olacaktır.

Giriş Tarihi: 16.12.2022 08:57 PAYLAŞ ABONE OL

Kavanozları açmaya çalışırken aradığınız tüm püf noktalarını sizler için derledik. Kaynar su, streç film, havlu ve hatta lastik bantlar gibi birbirinden farklı yöntemler deneyebilseniz de önemli olan bunu nasıl yapacağınızı bilmektir.

Tüm kavanoz açma yöntemlerini inceledikten sonra uzmanlar, en kolay ve en basit yolun lastik eldiven olduğu sonucuna vardılar. Bunun sebebi; lastik eldivenlerin sağlam bir tutuş sunmasının yanı sıra elleriniz ve kapağın arasında bariyer olması sayesinde güvenli ve rahat bir yol haline gelmesidir.