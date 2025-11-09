Sirkeci’de sokak sanatçılarına eşlik eden kedi yürekleri ısıtıyor

Tarihi yapıları, kalabalık sokakları ve kendine özgü dokusuyla İstanbul, aynı zamanda kedileriyle de meşhur bir şehir. Kimi zaman bir cami avlusunda güneşin altında dinlenen, kimi zaman bir vapurun güvertesinde yolculara eşlik eden kediler, kentin vazgeçilmez simgeleri arasında yer alıyor.

Bu kez İstanbul'un "kedilerle iç içe yaşam" manzaralarından biri, Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda ortaya çıktı. Gün boyu binlerce yolcunun geçtiği istasyonda müzik yapan sokak sanatçılarının enstrüman çantasına sığınan kediler, çevredekilerin ilgisini çekiyor.