Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Sivrisinek ısırıklarına anında derman oluyor! İşte derin bir nefes almanıza yardımcı olacak tek malzeme

Sivrisinek ısırıklarına anında derman oluyor! İşte derin bir nefes almanıza yardımcı olacak tek malzeme

Sivrisinekler yaz aylarında an rahatsız edici konuların başında geliyor. Fakat çözümü de sandığınız kadar zor olmayabilir. Özellikle sıcak iklimlerde ve su oranı yüksek alanlarda yaşıyorsanız, sivrisineklerden rahatsızlık duyma ihtimaliniz daha yüksektir. Sivrisinek ısırıkları ise bir o kadar rahatsız edicidir.

Giriş Tarihi: 21.08.2022 09:05
ABONE OL
Sivrisinek ısırıklarına anında derman oluyor! İşte derin bir nefes almanıza yardımcı olacak tek malzeme

Sivrisineklerin yaşamlarını sürdürmenin bir yöntemi olarak kan emmesi, aynı zamanda bazı insanların bu ısırıklara daha çok maruz kalması, hayat kalitesini düşüren doğa olaylarından biri. Peki sinek ısırıklarının kaşıntısından nasıl kurtulursunuz? İşte cevabı…

TUZLU SU

Sivrisinek ısırıklarının bulunduğu alanlarda ortaya çıkan şişme ve kızarıklık, kaşımayla birlikte artış gösterebilir. Bundan kurtulmanın bir yöntemi ise; tuzlu suyun cildinizdeki rahatlama hissi yaratarak kaşıntı hissini hafifletmesidir. Bu çözeltiyi saniyeler içinde hazırlayarak sinek ısırıklarından etkilenen bölgeye sürebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, doğadaki en faydalı ürünlerden biri. Aynı zamanda sivrisinek ısırıklarına da iyi gelen bu sirke, içeriğindeki asit sayesinde enfeksiyonlara iyi geldiği biliniyor. Sivrisinek ısırığı şişlikleri için etkili çözümler sunar. Böylece kaşıntı hissini büyük oranda hafifletebilirsiniz.

BUZ

Buz, kısa sürede en etkili sonuçları almayı sunan önemli bir alternatif. Üstelik ulaşması kolay olması hemen herkesin ilk tercihlerinden biri olmasını sağlıyor. Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir sorusunun cevaplarından biri olan buz, teninize direkt temas etmesini engelleyerek, bir havluya veya beze sarılmış buz torbasıyla sinek ısırığında etkili bir sonuç elde edebilirsiniz. Etkilenen alanlarda yarım saat bekleyerek şişliklerde azalma sağlayabilirsiniz.

LİMON

Sivrisinek ısırığına ne sürülür sorularının en başında gelen cevaplardan biri de limon. Limon, yapısı gereği, asit içeriği ile sirkeye benzer bir biçimde kaşıntıyı hafifletecek etki gösterir. Üstelik kolay çözünmesi de daha hızlı etki göstermesini sağlar.

DİŞ MACUNU

Günlük hayatta diş temizliğinde kullanılan diş macununu bir de sinek ısırıklarının kaşıntısı için çözebilirsiniz. Özellikle ağrılı şişlikler üzerinde oldukça etkili olan bu yöntemi denerken cildinizde fazla bekletmemeye özen gösterin.

SON DAKİKA SON DAKİKA