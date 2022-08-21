Sivrisinek ısırıklarına anında derman oluyor! İşte derin bir nefes almanıza yardımcı olacak tek malzeme

Sivrisineklerin yaşamlarını sürdürmenin bir yöntemi olarak kan emmesi, aynı zamanda bazı insanların bu ısırıklara daha çok maruz kalması, hayat kalitesini düşüren doğa olaylarından biri. Peki sinek ısırıklarının kaşıntısından nasıl kurtulursunuz? İşte cevabı…
TUZLU SU
Sivrisinek ısırıklarının bulunduğu alanlarda ortaya çıkan şişme ve kızarıklık, kaşımayla birlikte artış gösterebilir. Bundan kurtulmanın bir yöntemi ise; tuzlu suyun cildinizdeki rahatlama hissi yaratarak kaşıntı hissini hafifletmesidir. Bu çözeltiyi saniyeler içinde hazırlayarak sinek ısırıklarından etkilenen bölgeye sürebilirsiniz.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesi, doğadaki en faydalı ürünlerden biri. Aynı zamanda sivrisinek ısırıklarına da iyi gelen bu sirke, içeriğindeki asit sayesinde enfeksiyonlara iyi geldiği biliniyor. Sivrisinek ısırığı şişlikleri için etkili çözümler sunar. Böylece kaşıntı hissini büyük oranda hafifletebilirsiniz.
BUZ
Buz, kısa sürede en etkili sonuçları almayı sunan önemli bir alternatif. Üstelik ulaşması kolay olması hemen herkesin ilk tercihlerinden biri olmasını sağlıyor. Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir sorusunun cevaplarından biri olan buz, teninize direkt temas etmesini engelleyerek, bir havluya veya beze sarılmış buz torbasıyla sinek ısırığında etkili bir sonuç elde edebilirsiniz. Etkilenen alanlarda yarım saat bekleyerek şişliklerde azalma sağlayabilirsiniz.
LİMON
Sivrisinek ısırığına ne sürülür sorularının en başında gelen cevaplardan biri de limon. Limon, yapısı gereği, asit içeriği ile sirkeye benzer bir biçimde kaşıntıyı hafifletecek etki gösterir. Üstelik kolay çözünmesi de daha hızlı etki göstermesini sağlar.
DİŞ MACUNU
Günlük hayatta diş temizliğinde kullanılan diş macununu bir de sinek ısırıklarının kaşıntısı için çözebilirsiniz. Özellikle ağrılı şişlikler üzerinde oldukça etkili olan bu yöntemi denerken cildinizde fazla bekletmemeye özen gösterin.