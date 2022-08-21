Sivrisinek ısırıklarına anında derman oluyor! İşte derin bir nefes almanıza yardımcı olacak tek malzeme

BUZ Buz, kısa sürede en etkili sonuçları almayı sunan önemli bir alternatif. Üstelik ulaşması kolay olması hemen herkesin ilk tercihlerinden biri olmasını sağlıyor. Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir sorusunun cevaplarından biri olan buz, teninize direkt temas etmesini engelleyerek, bir havluya veya beze sarılmış buz torbasıyla sinek ısırığında etkili bir sonuç elde edebilirsiniz. Etkilenen alanlarda yarım saat bekleyerek şişliklerde azalma sağlayabilirsiniz.

LİMON Sivrisinek ısırığına ne sürülür sorularının en başında gelen cevaplardan biri de limon. Limon, yapısı gereği, asit içeriği ile sirkeye benzer bir biçimde kaşıntıyı hafifletecek etki gösterir. Üstelik kolay çözünmesi de daha hızlı etki göstermesini sağlar.