Siyah Zeytin ile Yeşil Zeytin Farkı Nedir? Yeşil Zeytin Mi Daha Yağlı Siyah Zeytin Mi?

Siyah zeytin ile yeşil zeytin genellikle dalından koparıldığı gibi tüketilebilen, Akdeniz bölgesine özgü bir meyvedir. Sıcak ve ılıman iklimlerde yetişmekte olan zeytin ağaçları yaprak dökmeyen türden olup küçük, oval ve etli bir meyve verir, bu da zeytindir. Siyah zeytin ile yeşil zeytin farkı nedir ve yeşil zeytin mi daha yağlı siyah zeytin mi konularını araştırmadan önce zeytin hakkında genel bilgiler kontrol edilmelidir.

Siyah Zeytin ile Yeşil Zeytin Farkı Nedir?

Siyah zeytin ile yeşil zeytin arasındaki bazı çarpıcı farklar aşağıda sıralandığı şekildedir.

Siyah ve yeşil zeytinler esasen aynı zeytinin farklı olgunluk evrelerini gösterirler. Yani, siyah zeytin yeşil zeytinin olgunlaşmış şekli olarak düşünülebilir.

Yeşil zeytinler henüz genç ve olgun değilken toplanır, siyah zeytinler ise iyice bekleyip olgunlaştığında dalından koparılırlar. Zeytin, yapı olarak olgunlaştıkça yeşilden siyaha döner.

İki zeytinin tatları arasında da küçük ama bariz farklar olabilir; siyah zeytinler olgunlaştıkları için genellikle daha yumuşak olurlar ve tatlı, meyvemsi bir lezzetleri vardır. Yeşil zeytinler ise daha hafif, tuzlu ve çiğ bir lezzeti barındırır.

Yeşil Zeytin Mi Daha Yağlı Siyah Zeytin Mi?

Zeytinlerin yağ içeriği çoğu zaman çeşitlilik gösterir ve bu durum sadece rengine bakarak anlaşılabilecek bir durum değildir.

Fakat genel olarak bakıldığında siyah zeytinler daha olgunlaşmış olduğundan dolayı yeşil zeytinlere kıyasla biraz daha yüksek yağ içeriğine sahiptirler.

Zeytinlerde yağ ortanı zeytinin türüne, yetiştiği yere ve hasatın yapıldığı zamana bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Yine de bilinmelidir ki siyah zeytin de yeşil zeytin de sağlıklı yağlara, liflere ve antioksidanlara sahiptirler.

Bu sebeple ikisi arasında yapılacak olan tercihler tamamen kişinin tat ve beslenme ihtiyacına kalmış bir durumdur.