Sodyum Hangi Besinlerde Bulunur? Sodyum Nelerde Bulunur, En Çok Neyde Var?

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Sodyum Hangi Besinlerde Var?

Sodyum, kan basıncını destekleyen bir elektrolittir. Vücudun su dengesinin korunması ve kan basıncının düzenlenmesi için günlü belli miktarda sodyum alınması gerekir. Kan tahlilinden anlaşılan vücudun sodyum seviyesi 135-145 mmol/l arasında olmalıdır. Sodyum, tuz içeren gıdalar ile emilir. Bir yetişkinin sağlıklı bir yaşam sürmesi için günlük 500 mg sodyum alması gerekir. Vücudun sodyum ihtiyacı daha çok sofra tuzu ile alınır. Sofra tuzunun içeriği de sodyum klorürdür. Sodyumun vücuda faydaları şu şekilde sıralanabilir.

Vücudun su dengesini sağlar.

Kemikleri ve hücre duvarını güçlendirir.

Sinir uyarılarının beyinde bulunan sinir hücrelerine iletilmesini sağlar.

Kas kasılmasını önler.

Sodyum En Çok Hangi Yiyecekte Var?

Sodyumun belli miktarda alınması çok önemlidir. Özellikle tansiyon hastalarının fazla miktarda sodyum alması halinde ciddi rahatsızlıklar söz konusu olacaktır. Sodyumun en çok bulunduğu yiyecekler aşağıdakilerdir.

Sofra tuzu

Peynir

İşlenmiş et türleri

Tütsülenmiş yiyecekler

Salamura

Yumurta ve süt ürünleri

Tüm meyve ve sebzelerde az da olsa sodyum vardır. Bu yiyeceklerde sodyumun olumsuz etkilerini ortadan kaldıran potasyum da bulunmaktadır. Sodyum eksikliğinde kişide baş ağrısı, titreme, kas krampları ve reflekslerde yavaşlama görülebilir. Sürekli uyku hali de sodyum eksikliğinin belirtilerinden olabilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında doktor kontrolünde kan tahlili yaptırılabilir.