Solak insanlar hakkında bilmediğiniz ilginç 6 gerçek

Solak olmanın binlerce yıldır merak edilen yönleri bulunuyor. Solak insanların kendine özgü bir beyin yapısı olduğu düşünülüyor. Fakat aslında bedensel olarak da farklı yönlere sahipler. İşte o bilinmeyen 6 gerçek.

ALERJİLER

Solak mısınız ve baharda alerjiniz oluyor mu? Bu şaşırtıcı değil. Serebral Dominance: The Biological Foundation adlı kitap, solak insanların bir şeye alerjisi olma olasılığının 11 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca bir otoimmün hastalığa yakalanma şansı 2,5 kat daha fazla.

MİGRENE DAHA DUYARLI

Yapılan araştırmalar sonunda sol elini kullanan insanların bazı hastalıklara karşı daha hassas hale getirdiği ortaya kondu. Özellikle sol elini kullanan kişilerde sağ elini kullananlara göre iki kat daha sık migren görülüyor.

UYKUDA DAHA ÇOK HAREKET

Hepimiz bazen uykumuzda hareket ederiz, ancak sol elini kullananlarda çok daha yaygındır. Periyodik uzuv hareket bozukluğu (PLMD) fenomeni, sol elini kullanan kişiler arasında çok daha yaygındır. PLMD, uzuvların uyku sırasında istemsiz olarak hareket ettiği bir durumdur. 2011'de yapılan bir araştırma, sağ elini kullananların yüzde 69'una kıyasla, sol elini kullananların yüzde 94'ünün bazen bundan muzdarip olduğunu gösteriyor.

ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

2008'de yapılan bir solak anketindeki cinsiyet farklılıkları, erkeklerin kadınlardan daha sık solak olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, 144 solak insanın verilerini incelediler ve erkeklerin daha kesin olarak solak olduğunu buldular. Erkeklerde solak olmak, kadınlara göre yüzde 23 daha sık görüyoruz.