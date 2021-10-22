Son yüzyılda yaşanan salgın hastalıklar!

Epidemiyolojide, salgın belli bir insan popülasyonunda, belli bir periyotta, yeni vakalar gibi görülen ancak önceki tecrübelere göre beklenenden fazla etki gösteren hastalık olarak tanımlanırken, pandemiler veya pandemik hastalıklar ise; bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Uzmanı Onur Özbay konu hakkında bilgiler verdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.10.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 12:06

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor: Yeni bir virüs olması

İnsanlara kolayca geçebilmesi

İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması

Dünyada 1900 yılının başından bugüne kadar yaklaşık 100 salgın hastalıkta 110 milyon'dan fazla insan hayatını kaybetti. Vebadan sonra en çok ölüme sebep olan hastalığın çiçek hastalığı olduğu tahmin ediliyor. Bu hastalığın dünya genelinde 25 milyon'dan fazla insanın ölümüne sebep olduğu düşünülüyor.



MODERN VEBA



1894-1903 yılları arasında etkin olan salgında 10 milyon kişi hayatını kaybetti.



İSPANYOL GRİBİ



1918-1920 yılları arasında 18 ayda dünya genelinde 50milyon yakın insanın ölümüne sebep oldu.





ASYA GRİBİ



1957 yılında Çin de başlayarak 24 milyon kişinin ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor.



HIV/AIDS



İlk kez 1960 yılında ortaya çıktığı biliniyor. Dünya üzerinde 36,9 milyon insan HIV ile yaşamaktadır.



DSÖ verilerine göre HIV/AIDS nedenli ölüm sayısı 32 milyon'dan fazladır.





HONKONG GRİBİ



1968-1969 yılları arasında 2 milyon kişi hayatını kaybetti.



Ebola SALGINI



1976 DA Afrika'da ortaya çıktı 11.000 kişi hayatını kaybetti.





KOLERA



Farklı yıllarda görülen kolera salgınından dolayı toplamda 4.631 kişi hayatını kaybetti.



SARS



2003 yılında Çin'de Görüldü. Dünya genelinde 800 den fazla kişi hayatını kaybetti.