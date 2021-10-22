Son yüzyılda yaşanan salgın hastalıklar!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:
Dünyada 1900 yılının başından bugüne kadar yaklaşık 100 salgın hastalıkta 110 milyon'dan fazla insan hayatını kaybetti. Vebadan sonra en çok ölüme sebep olan hastalığın çiçek hastalığı olduğu tahmin ediliyor. Bu hastalığın dünya genelinde 25 milyon'dan fazla insanın ölümüne sebep olduğu düşünülüyor.
MODERN VEBA
1894-1903 yılları arasında etkin olan salgında 10 milyon kişi hayatını kaybetti.
İSPANYOL GRİBİ
1918-1920 yılları arasında 18 ayda dünya genelinde 50milyon yakın insanın ölümüne sebep oldu.
ASYA GRİBİ
1957 yılında Çin de başlayarak 24 milyon kişinin ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor.
HIV/AIDS
İlk kez 1960 yılında ortaya çıktığı biliniyor. Dünya üzerinde 36,9 milyon insan HIV ile yaşamaktadır.
DSÖ verilerine göre HIV/AIDS nedenli ölüm sayısı 32 milyon'dan fazladır.
HONKONG GRİBİ
1968-1969 yılları arasında 2 milyon kişi hayatını kaybetti.
Ebola SALGINI
1976 DA Afrika'da ortaya çıktı 11.000 kişi hayatını kaybetti.
KOLERA
Farklı yıllarda görülen kolera salgınından dolayı toplamda 4.631 kişi hayatını kaybetti.
SARS
2003 yılında Çin'de Görüldü. Dünya genelinde 800 den fazla kişi hayatını kaybetti.
DOMUZ GRİBİ
Domuz gribi olarak bilinen ve DSÖ tarafından geniş çaplı salgın olarak tanımlanan influenza H1N1'in insanda görülen griple domuz ve kuşlarda görülen grip hastalığının karışımı olduğu ve 2009 yılında salgına neden olmasıyla 200 bin insan hayatını kaybettiği biliniyor.
COVID-19
Hala etkisi devam eden salgından dolayı dünya genelinde 3 milyon insan hayatını kaybetti.