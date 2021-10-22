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Son yüzyılda yaşanan salgın hastalıklar!

Epidemiyolojide, salgın belli bir insan popülasyonunda, belli bir periyotta, yeni vakalar gibi görülen ancak önceki tecrübelere göre beklenenden fazla etki gösteren hastalık olarak tanımlanırken, pandemiler veya pandemik hastalıklar ise; bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Uzmanı Onur Özbay konu hakkında bilgiler verdi.

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Giriş Tarihi: 22.10.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 12:06
Son yüzyılda yaşanan salgın hastalıklar!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

  • Yeni bir virüs olması
  • İnsanlara kolayca geçebilmesi
  • İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması


Dünyada 1900 yılının başından bugüne kadar yaklaşık 100 salgın hastalıkta 110 milyon'dan fazla insan hayatını kaybetti. Vebadan sonra en çok ölüme sebep olan hastalığın çiçek hastalığı olduğu tahmin ediliyor. Bu hastalığın dünya genelinde 25 milyon'dan fazla insanın ölümüne sebep olduğu düşünülüyor.

MODERN VEBA

1894-1903 yılları arasında etkin olan salgında 10 milyon kişi hayatını kaybetti.

İSPANYOL GRİBİ

1918-1920 yılları arasında 18 ayda dünya genelinde 50milyon yakın insanın ölümüne sebep oldu.



ASYA GRİBİ

1957 yılında Çin de başlayarak 24 milyon kişinin ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor.

HIV/AIDS

İlk kez 1960 yılında ortaya çıktığı biliniyor. Dünya üzerinde 36,9 milyon insan HIV ile yaşamaktadır.

DSÖ verilerine göre HIV/AIDS nedenli ölüm sayısı 32 milyon'dan fazladır.



HONKONG GRİBİ

1968-1969 yılları arasında 2 milyon kişi hayatını kaybetti.

Ebola SALGINI

1976 DA Afrika'da ortaya çıktı 11.000 kişi hayatını kaybetti.



KOLERA

Farklı yıllarda görülen kolera salgınından dolayı toplamda 4.631 kişi hayatını kaybetti.

SARS

2003 yılında Çin'de Görüldü. Dünya genelinde 800 den fazla kişi hayatını kaybetti.



DOMUZ GRİBİ

Domuz gribi olarak bilinen ve DSÖ tarafından geniş çaplı salgın olarak tanımlanan influenza H1N1'in insanda görülen griple domuz ve kuşlarda görülen grip hastalığının karışımı olduğu ve 2009 yılında salgına neden olmasıyla 200 bin insan hayatını kaybettiği biliniyor.

COVID-19

Hala etkisi devam eden salgından dolayı dünya genelinde 3 milyon insan hayatını kaybetti.

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