Sosyal medya içerik üreticiliğinin çöküşü



ESKİ TARTIŞMA ALEVLENDİ

"Nerden çıktı şimdi bu konu. Zaten artık onlar için sosyal medya içerik üretici deniliyor. Ayrıca para aldıkları paylaşımı yazmak zorundalar. Ayrıca istemezsen takip de etmezsin ki. Farkındayız bir dönem kablolu TV'lerdeki satış kanallarına benzediler. Birçok ülkede kullandıkları fotoşop uygulamaları nedeniyle bile sıkı kontrol altındalar" diye soranlar için hemen söyleyeyim. Son moda haftaları aslında sosyal medya içerik üreticilerinin sıkı eleştiri oklarıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Tavırları, tarzları, başkalarına yaklaşımları, markalarla ilişkileri nedeniyle Milano Moda Haftası'ndaki Gucci defilesinden hemen sonrasında oldukça sert bir makale yayınlandı hem de İngiliz The Guardian gazetesinin hafta sonu eki olan Observer'da... Dediğim gibi bu sert eleştiriler tabii ki sosyal medya içerik üreticileri arasında büyük yankı uyandırdı. Ama konuya kendi açısından en sert tepkiyi Manila (Filipinler) doğumlu içerik üreticisi Bryan Gray Yambao (BryanBoy) verdi.



'KENDİLERİNE GAZETECİ DİYEN...'

1980 doğumlu ve son dönem TikTok üzerinden lüks moda ürünü paylaşımlar yapan internette ailesi, sosyo-ekonomik geçmişi ve eğitimi hakkında bilgi bulunamayan Yanbao, Guardian yazarına "Yıl olmuş 2023 biz hâlâ eski bir konuyu tartışıyoruz. Tüm istediğimiz bir defileye gelmek, aksesuvar ve elbiseleri görmek, onların fotoğraf ve videolarını çekmek ve onları sevmekti. Oysa kendilerine 'gazeteci' diyen birileri bizimle, Gucci'nin bize ayırdığı alanla dalga geçmiş. Nedir yani ilk moda haftaları mı? İlk defileleri mi? Kaba ve eleştirel bir dile sahipler. Nedir yani, yapacakları bir iş var o da yazı yazmak. Onu da bu kadar kaba yapmasınlar..." eleştirisinde bulundu. Ve doğruya doğru, geleneksel medya ve sosyal medya içerik üretimi üzerinde çalışmalar yapanlar arasında yine bir tartışma koptu. Biz de tam da bunun üzerine bu konunun yani sosyal medya içerik üretimini masaya yatıralım istedik. Son dönemde bu konuya en çok eğilen ülkelerden biri hiç şüphesiz Fransa...





FRANSA SIKI TAKİPTE

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yıl başında verdiği bir röportajda, "Onların verdikleri tavsiyelere göre alışveriş yapıyorsunuz. Kıyafetlerinizi, güzellik ürünlerinizi, spor eşyalarınızı onların önerilerine göre alıyorsunuz. Milyonlarca kişisiniz. Bu onların da özel bir sorumluluk almasını gerektirir" demişti. Ve La Maire bu hafta kamu radyosu FranceInfo'ya verdiği röportajda bir süredir sosyal medya üzerinden içerik üreten daha doğrusu 'reklam yapan' kişilerin daha sıkı denetlenmesi için özel bir çalışma yaptılarını duyurdu. Fransız Bakan, "Onlara karşı bir savaş değil. Bunu da diyenler olacaktır tabii ki. Ancak milyonlarca insana ulaşan bu kişilerin de özel bir yönetmeliğe tabii olması gerekir. Bu içerik üreticilerinin de aynı geleneksel medyanın tabi olduğu yasalara tabi olması gerekli. Burası, bu ülke Vahşi Batı değil. Kimse kontrol dışı içerik üretimi yapıp, milyonlarca kişiye ulaşmamalı. Yapacağımız yeni yasal düzenlemeyle ilk önce 'tüketicilerini' ve tabii ki onları da korumayı hedefliyoruz" diye konuştu. Ve yasanın halkı korumak amacıyla en kısa süre içinde çıkıp uygulanmaya başlayacağını belirtti.