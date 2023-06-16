Store Perde Çıkarılmadan Nasıl Silinir? Store Perde Nasıl Yıkanır ve Temizlenir?

Store perdeler görünüm itibariyle klasik perdelerden daha farklıdır. Bazı kullanıcılar klasik perdelerin yerine store perdeleri kullanmayı tercih ederler. Store perde nasıl silinir araştırması da bu kapsamda çok önemlidir. Store perde çıkarılmadan nasıl temizlenir incelemesi ile bu perdelerin pratik şekilde nasıl temizleneceğini öğrenebilirsiniz. Store perde nasıl yıkanır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Store Perde Nasıl Silinir?

Store perdeler, klasik ya da zebra perde olarak ikiye ayrılır. söz konusu ürünler ev ya da işyeri dekorasyonuna önemli katkı sağlar. Çoğu kullanıcı bu perdelerin temizlenmesi işleminin zor olduğunu düşünür. Oysa bazı kritik hususlara dikkat edildiğinde store perdeleri kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Store perdeyi çıkarmadan silmek istiyorsanız uygun deterjan ile nazik bir şekilde perdeyi silebilirsiniz. Perdenin arka kısmını temizlemek için perdenin makara kısmından perdeyi ters çevirebilirsiniz.

Store Perde Nasıl Yıkanır?

Çoğu kullanıcı store perdelerin yıkanamayacağını düşünür. Bu ürünler yerinden sökülerek yıkanabilir. Yıkama işlemi esnasında perdenin açık olması ve uygun bir zemine serilmesi gerekir. Bunun için de uygun büyüklükte bir alana ihtiyaç vardır.

Store perdeyi yere serdikten sonra yumuşak bir fırça ve deterjanla silinebilir. Store perdeler ince bir maddeden yapıldığı için kuruması çok kısa sürecektir. Ürünün kurumasını beklemeden direkt olarak pencerenize asabilirsiniz. Store perdeyi asmak ve çıkarmak için kornişteki kancalardan yararlanabilirsiniz. Çıt sesini duyduğunuzda store perde takılmış olacaktır. Uygun şartlarda perdenin uzun süre yıkama ihtiyacı olmayacaktır.