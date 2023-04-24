Su ve Mineral Hangi Besinlerde Bulunur? Su ve Mineraller Nelerde Bulunur, En Çok Neyde Var?

Büyüme, metabolizma, kan oluşumu, sinir ve kas fonksiyonları için mineraller olmazsa olmaz. Su ve Mineral hangi besinlerde var, dediğimizde her besinin başka bir mineral içerdiğini öğreniriz. Su ve Mineraller nelerde var, dediğimizde ise doğumdan ölüme kadar vücudun ihtiyacı olan en önemli iki şeyin su ve mineral olduğunu öğreniriz. Su ve Mineral neyde var, sorusuna besinlerin mineral içeriğinin pişirme süresini az tutuğumuzda daha zengin olduğunu görürüz. Su ve Mineral en çok hangi yiyecekte var, sizler için araştırdık.

Su Nedir, Neye Yarar?

İnsan vücudunun %55 ila %75'i sudan oluşur. Bebeklikte %75 olan su oranı, yaşlılarda %55'e kadar düşer. Su içmenin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Vücudumuzdaki besin maddelerini hücrelere taşır

Hücrelerdeki atıkları alır

Vücut ısısını dengeler

Eklemleri ve iç organları kayganlaştırır

Kan dolaşımını sağlar

Kalp damar fonksiyonlarını korur

Kilo vermeyi sağlar

Baş ağrısına iyi gelir

Böbrek taşının düşürülmesinde önemli rol oynar

Ruh halini dengeler ve düzeltir

Cilt kuruluğuna ve sertliğine iyi gelir

Mineral Nedir Neye Yarar?

Büyüme, metabolizma, kan oluşumu, sinir ve kas fonksiyonları için mineraller olmazsa olmazdır. Minerallerin çeşitleri, önemi ve kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kalsiyumun önemi, kemik ve diş oluşumu, pıhtılaşma, sinir sistemi fonksiyonunu düzeltir.

Fosforun önemi, Kemik oluşumu, metabolizmayı düzeltir.

Sodyumun önemi, sıvı dengesi, sinir ve kas fonksiyonunu düzeltir.

Potasyumun önemi, Sıvı dengesi, sinir ve kas sinyalleri iletimini sağlar.

Magnezyumun önemi, Kemik oluşumu, enerji metabolizması, enzimler, sinir ve kas fonksiyonunu düzenler.

Demirin önemi, Kan oluşumu, kanda oksijen taşınmasına yardımcı olur.

İyodun önemi, Tiroit hormonları sentezine yardımcı olur.

Florun önemi, Çürüklere karşı dişin direnç kazanması, diş minesinin güçlendirilmesini sağlar.

Selenyumun önemi, Hücresel korumadır.

Çinkonun önemi, Vücut savunma sistemi, yara iyileşmesini sağlar.

Su ve Mineral Hangi Besinlerde Bulunur?

Su vücudumuz için en önemli maddedir. Özellikle fazla su içemeyenlerin tüketebileceği su deposu besinler, salatalık, marul, kabak, kereviz, domates, karpuz, çilek, greyfurt, kavun, şeftali, ananas, portakal, kayısı, erik, elma, üzüm şeklinde sıralanabilir.

Mineral çeşitlerinin hangi besinlerde bulunduğunu şu şekilde sıralayabiliriz:

Kalsiyum kaynakları, süt, yoğurt, peynir, yeşil sebzeler, kalsiyum açısından zengin maden suyudur.

Fosfor kaynakları, süt, peynir, et, sosis, balıktır.

Sodyumun kaynakları, patatesler, sebzeler, muzlar, kurutulmuş meyveler, bakliyatlardır.

potasyum kaynakları, Tam tahıllı ürünler, bakliyat, patates, süt, sebzeler, meyve, balıktır.

Magnezyum kaynakları, Tam taneli tahıl ürünleri, süt ve süt ürünleri, yeşil sebzeler, taneli meyveler, portakallar, muzlardır.

Demir kaynakları, Et, yumurta sarısı, sosis, tam taneli tahıl ürünleri, yulaf gevreği, darıdır.

İyot kaynakları, Ocean balık, deniz mahsulleri, iyotlu tuzla hazırlanmış besinlerdir.

Flor kaynakları, Balık, tahıllar, cevizler, siyah çay, maden suyudur.

Selenyum kaynakları, Ciğer, balık, et, kabuklu yemişler, baklagiller, tahıllardır.

Çinko kaynakları, Et, kabuklu deniz hayvanları, peynirdir.

Su ve Mineraller Nelerde Bulunur, En Çok Neyde Var?

Her gün içilen su miktarının içerisinde bazı mineraller alınmakta özellikle maden suyu tüketiminde de mineraller vücuda alınabilmektedir. Doğada çeşitli gıdalarda 15'ten fazla mineral bulunmaktadır. Su ve mineraller günlük beslenme içerisinde yer almasına rağmen zaman zaman bazı hastalıklar ile insan vücudunda emilimi tam gerçekleşmediği durumlarda vücutta eksikliğine rastlanmaktadır. Bu nedenle doktorunuza başvurmanız ve iyi bir beslenme listesi hazırlamanız gerekir. Bu listeleri yazımızda bahsettiğimiz besinleri kullanarak ve mineralini kaybetmemesi için az pişirerek hazırlamanız önemlidir.