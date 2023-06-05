Tabata Nedir? Tabata Antrenmanı Hareketleri Neler, Nasıl Yapılır?

Tabata nedir sorusu, spor konusunda araştırma yapanların son dönemde araştırdığı bir husustur. Bu hareketler genellikle 4 dakikalık egzersiz programıdır. Peki, 4 dakika tabata kaç kalori yaktırır? Tabata antremanları nasıl yapılır sorusunda uzman görüşlerini de dikkate almanız tavsiye edilir. Tabata antrenmanı ne kadar sürer konusu araştırılarak spor yapılmasında fayda vardır. Tabata antrenmanı hareketleri yazımızın devamında.

Tabata Nedir?

Tabata, kısa sürede tamamlanan ve yüksek yoğunluğa sahip olan bir egzersiz türüdür. söz konusu program, kişinin yaş ve kilosuna göre belirlenir. Başlangıç aşamasında jumping lunge ve şınav gibi bedeni mümkün olduğu kadar az yoran hareketler yapılır. Egzersiz programına uygun şekilde yapılan hareketler haftada bir değiştirilebilir.

Tabata Antremanları Nasıl Yapılır?

Tabata antrenmanı sadece 4 dakika sürer. Buna rağmen yapılan en zor antrenmanlardan biri kabul edilir. Yapılan her hareket 20 saniye tekrar edilir. Akabinde kişi 10 saniye dinlenir. Hareketler toplam 8 setten oluşur. Side plank, jumpoing squats ve side plank sol gibi aynı anda birkaç kas grubunun çalıştırıldığı hareketler de vardır. Bu hareketler yemekten 2-3 saat sonra yapılmalıdır. Erken dönemde egzersizlerin yapılması, kalp ve mide metabolizmasını olumsuz etkiler. Tabata egzersizleri, dakikada 13,5 kalori yakılmasını sağlar. 4 dakikalık bir antrenman da yaklaşık 54 kalori yakmanıza destek olur.

Tabata egzersizlerinin çok önemli iki faydası vardır. Bunlardan ilki, yapılan hareketlerin metabolizmayı hızlandırmasıdır. Diğer faydası için düzenli olarak yapılması halinde kilo verdirmesidir. Düzenli tabata hareketleri ile kişi kısa süre sonra fit bir görünüm kazanabilir. Temel anlamda 4 farklı tabata hareketi vardır. bunlar aşağıda sıralanmıştır.