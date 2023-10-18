Takma Kirpik Nasıl Takılır? Takma Kirpik Yapıştırıcı Olmadan Nasıl Yapıştırılır ve Çıkarılır?

İnsan yüzündeki en önemli kısım gözlerdir. Güzel ve dikkat çeken bir görüntü için gözlerin estetik bir görüntü yaratması önemlidir. Kirpiklerini beğenmeyen ya da daha gür görünmesini isteyen kadınlar için takma kirpikler önemli bir alternatiftir. Güzelliğine düşkün ve güzel görünmeyi seven pek çok kadın bu nedenle takma kirpik satın alır ancak ilk kullanım öncesi takma kirpik nasıl takılır ile ilgili en kolay yöntemi araştırmaktadır. Özel günlerin de vazgeçilmezi olan takma kirpiklerin tek tek takılanlarının yanı sıra kullanım açısından daha pratik olanları da mevcuttur.

Takma Kirpik Nasıl Takılır?

İlk kez kullanacaklar için takma kirpiklerin nasıl takılacağı biraz zor gözükmektedir. Ancak el alışkanlığı oluştuğu takdirde takma kirpikleri takmak oldukça kolaydır. Doğru yöntemi bildiğiniz takdirde birkaç dakika içerisinde takma kirpik takmak mümkün olmaktadır. Doğru şekilde takıldığında oldukça güzel bir görünüm yakalanabilir ve sorunsuz biçimde kullanılabilir.

Öncelikle kirpiklerin boyu kontrol edilmelidir.

Eğer uzunluk var ise dikkatli bir şekilde kesilmelidir.

Ardından yapıştırıcı takma kirpiğin şeridine uygulanmalıdır.

Yapıştırıcının kirpik dibine etkin biçimde yerleşmesi adına 1 veya 2 dakika kadar kuruması beklenir.

Ardından cımbız vasıtasıyla kirpiğin ortasından tutarak dikkatli bir şekilde yerleştirilmelidir.

Cımbız sayesinde önce iç ve sonra dış kısmının yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

Takma Kirpik Yapıştırıcı Olmadan Nasıl Yapıştırılır ve Çıkarılır?

Çoğu kadının sadece özel günlerde değil günlük hayatında da takma kirpik kullandığı bilinmektedir. Bilinmesi gerekir ki takma kirpik kullanımının en pratik yolu kendi yapıştırıcısını kullanmaktadır. Ayrıca kendi yapıştırıcısı dışında başka bir ürün kullanılmaması önerilmemektedir. Bunlara ek olarak eğer evde yapıştırıcı kalmadı ve takma kirpiklerinizi kullanmak istiyorsanız önerilen yöntem şudur: Gözlerinize çektiğiniz eye linerın üzerine takma kirpiklerinizi takabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken yöntem eye liner kurumadan takma kirpikleri takmanız gerekmektedir. Bu işlemin ardından da makyaj sabitleyici kullanabilir ve takma kirpikleriniz için daha güçlü bir tutuş gerçekleştirebilirsiniz.

Takma Kirpik Nasıl Çıkarılır?

Takma kirpiklerinizi sorunsuz bir şekilde taktınız, istediğiniz bakışa ve etkiye sahip olduysanız şimdi bilmeniz gereken diğer husus takma kirpiklerinizi nasıl çıkaracağınız. Burada da sorunsuz ve kolay bir yöntem olduğunu bilmeniz gerekmektedir. İlk olarak göz makyajınızı uygun bir ürünle çıkarmanız önerilmektedir. Takma kirpikleri çıkarırken kendi kirpiklerinize zarar vermemeniz gerekmektedir. Bunun için öncelikle göz makyajı temizleme ürünü ile takma kirpik yapıştırıcısını yumuşatmanız gerekmektedir. Bunun için bir kulak çubuğu kullanabilirsiniz. Göz makyajı temizleyicisini kulak çubuğuna döktükten sonra kirpik çizgisinin üzerinde nazikçe gezdirebilirsiniz. Bu işlem sonrasında birkaç dakika bekledikten sonra hafifçe takma kirpiği çekerek çıkarabilirsiniz.