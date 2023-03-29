Tarçınlı Su Ne İşe Yarar? Tarçınlı Su İçmenin Faydaları Neler, Neye İyi Gelir?

Sofralara güzellik katan ve Türk mutfağının vazgeçilmez bitkisi olan tarçının faydaları oldukça fazladır. Cinnamomum olarak bilinen defnegiller ailesinden gelen tarçın, çayın yanında tatlı ve tuzlu hamur işlerinde tüketilir. Farklı alternatifi bulunan tarçının su ile karıştırılarak içildiği de dikkat çekmiştir. Pek çok kişinin tercih ettiği tarçınlı su ne işe yarar sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Polifenol içeren tarçın aynı zamanda güçlü bir antioksidan içermiştir. Tarçınlı suyun faydaları çeşitlilik gösterecektir. Bu karışımın düzenli olarak kullanımında büyük faydaları vardır. Tarçınlı su enfeksiyona iyi gelir mi, zayıflatır mı gibi sorular da bu konu kapsamında araştırılmıştır. Peki tarçınlı su içmenin faydaları neler, neye iyi gelir? Bu sorulara dair merak edilenler bu yazımızın devamında sizlerle.

Tarçınlı Su Ne İşe Yarar?

Tarçınlı suyun kullanımı sonucunda ne gibi faydalar olacağı çok sık araştırılmıştır. Bir baharat olarak bilinen tarçının ana vatanı Güney ve Güney Doğu Asya'dır. Bu bitkinin toz haline getirilerek kullanımı oldukça yaygındır. Pek çok yemek, hamur işi yanı sıra tarçınlı su da büyük bir öneme sahiptir. Tarçınlı su içmek ne işe yarar sorusu da bu durumda araştırılacaktır. Düzenli tüketimde tarçınlı su yağ yakımını kolaylaştırır. Yağların kiloya çevrilmesini engeller. Diyabet hastalarına özellikle tarçınlı su önerilir. Çünkü bu karışım insülin direncini arttıracaktır. Metabolizmayı da hızlandıran bu karışım aynı zamanda iştahı da keser. Tarçınlı su uzun süre tokluk hissi de verecektir. Bu baharat çeşidi çubuk şeklinde olduğu gibi toz şeklinde de olabilir. Her gün belirli miktarda içilen tarçınlı su zayıflamaya iyi gelir. Özellikle kilolu kimselerin düzenli olarak her gün bir su bardağı tarçınlı su içmesi gerekir.

Tarçınlı Su İçmenin Faydaları Neler?

Faydalarıyla bilinen tarçınlı su hakkında çok kişi araştırma yapmıştır. Özellikle düzenli kullanımda enfeksiyon önleyici bir görevi üstlenir. Faydalarıyla bilinen bu karışımın ne gibi problemlere iyi geldiği ise çeşitlilik gösterir. Beyin sağlığını koruyan tarçınlı su Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik bozuklukların da önüne geçer. Antioksidan açıdan zengin olan tarçınlı su kanser hücresi oluşumunu da engeller. Ve böylece kanser hücrelerinin çoğalmasını da önler. Tarçınlı su hücre mutasyonuna ve DNA hasarına karşı vücudu da korur. Antioksidan birleşim sayesinde vücudun bağışıklık sistemini de güçlendirir. Yorgunluğa ve halsizliğe de iyi gelen bu karışım romatizma hastalıkları için de birebir.

Tarçınlı Su Neye İyi Gelir?

Tarçınlı su neye iyi gelir sorusu internette çok sık araştırılmıştır. Anti-diyabetik etkisiyle ön plana çıkan tarçınlı su kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Böylece şeker hastalığının oluşması riskinin de önüne geçer. Antibiyotik ve anti-mikrobik özelliklere sahip olan tarçınlı su ciltteki alerjik reaksiyon, kızarıklık ve tahrişin önüne geçer. Tarçınlı su ile yapılan ağız gargarası enfeksiyonlara neden olan bakterilerin oluşumunu da engeller. Bu karışım yüksek kolesterole de iyi gelir. Faydası olduğu kadar zararları da bilinen tarçınlı suyun çok tüketimi kabızlığa neden olabilir. Bu kullanım ayrıca tansiyonun da aşırı derecede düşmesine neden olur.