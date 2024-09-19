Tarhana Otu Tarhanaya Nasıl Konur? Tarhana Otu Tarhanada Nasıl Kullanılır, Ne Kadar Koyulur?

Alternatif tıp alanında sıklıkla kullanılan tarhana otu, çörtük otu adıyla da anılır. Şifa kaynağı olarak tercih edilen bu ot, yağ olarak da kullanılabilir. Hoş bir görüntüye sahip olmasının yanı sıra keskin kokusuyla da ön plana çıkar. Tarhana otu aynı zamanda Türkiye'de en sık kullanılan bitkiler arasında yer alır. Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen tarhana otu tarhanaya nasıl konur sorusunu da akıllara getiriyor. Eğer siz de tarhana otu tarhanada nasıl kullanılır, diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Konuyla ilgili detayları, yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Tarhana Otu Nedir?

Tarhana otu; 30 santimetreye kadar uzanan, keskin kokulu, yeşil renkli bir bitki olarak bilinir. Bitkinin üzerinde sarı renkli küçük çiçekler bulunur. Tarhana otu, maydanozgiller familyasına aittir ve ılıman havalarda yetişir. Yabani bitkiler arasında yer alan bu ot, insan sağlığına faydaları nedeniyle sıklıkla tercih edilir.

Tarhana Otunun Faydaları Nelerdir?

Tarhana otunun bilinen en önemli faydalarından biri, böbrek taşına iyi gelmesidir. Bu nedenle alternatif tıp alanında böbrek taşı ve idrar enfeksiyonu için tercih edilir. Ayrıca midedeki sindirim sorunlarının da önüne geçilmesine yardımcı olur. Tarhana otunun bilinen diğer faydalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Midede meydana gelen gazların giderilmesini sağlar.

Bronşit ve astım gibi solunum yolu hastalıklarına sahip olan kişilerin rahatlamasına yardımcı olur.

Balgam söktürücü etkileri bulunur.

Kasların rahatlamasına yardımcı olur. Bu nedenle yorgunluğu giderici özelliklere sahiptir.

Kış mevsiminde bağışıklığı güçlendirmek amacıyla çorbası yapılarak tüketilmesi önerilir.

Stres giderici etkileri bulunur.

Tarhana Otu Tarhanada Nasıl Kullanılır?

Tarhana otu, genellikle tarhananın yapımında kullanılır. Ayrıca tarhana otu kurutulduktan sonra diğer baharatlar gibi yemeklerde tercih edilebilir.

Tarhana Otu Tarhanaya Nasıl Konur?

Tarhana otunu kullanabilmek için öncelikle güneşte kurumaya bırakılır. Ardından toz haline getirilerek bir kaba konularak bekletilir. Tarhana çorbası yapıldığında ise içerisine eklenerek kullanılabilir. Bu sayede hem çorba daha lezzetli olacak hem de daha güzel kokacaktır. Ayrıca dilerseniz tarhana otunu turşulara da ekleyebilirsiniz.