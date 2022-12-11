Tarih, kültür, gastronomi: Kars'a kar çok yakışıyor...

Tam anlamıyla bir kar şehri olan Kars, kış güzelliklerini keşfetmek için tercih edilebilecek en iyi yerlerden biri diyebiliriz. "İster Doğu Ekspresi’yle, ister uçakla Kars’a yolunuzu düşürün" diyen Sonat Bahar, kar tatili sevenler için Kars'ı tüm detaylarıyla anlattı. İşte zengin kültürel mirası ve muhteşem doğasıyla Kars rehberi...

SONAT BAHAR Giriş Tarihi: 11.12.2022 09:48 PAYLAŞ ABONE OL

Doğu'nun en güzel şehirlerinden Kars'a yolunuzu düşürmenin tam zamanı. Çünkü şimdi oralarda kar başlamıştır ve kar en çok Kars'a yakışır. İster Doğu Ekspresi'yle, ister uçakla Kars'a yolunuzu düşürün ve kışın keyfini çıkarın Doğu Ekspresi'yle İstanbul'dan Kars'a 30 saatte gitmek mi, yoksa o zahmete değmez diyerek farklı yollar aramak mı? Bu mevsimde düşüneceğiniz tek şey, Kars'a hangi yoldan gideceğinize karar vermek. Kararsız olmamanız gereken tek şey ise Kars'ı kışın görmek! Çünkü Kars'a kar çok yakışıyor.

İsterseniz baştan hangi yoldan Kars'a gideceğiniz konusunu netleştirelim. İstanbul'dan Kars'a trenle gitmek epey eziyetli benden söylemesi. İlla tren deneyimleyeceğim diyorsanız, Erzincan'a ya da Erzurum'a gidip, oradan Doğu Ekspresi'ni deneyimleyebilirsiniz. Erzincan'dan sekiz saat, Erzurum'dan dört saat sürüyor. Ben kolay yola seçenlerdenim, Erzurum'dan Kars'a dört saatte gitmek bana cazip geldi.

Ve yol gerçekten çok da uzun sürmediği için keyifliydi...



Kars Doğu'nun en güzel şehirlerinden biri. Yapılacak birçok şey var. Tarih, yemek, kültür, gastronomi...





Tarihle başlayayım isterseniz; Ani Harabeleri Kars'a gidip de görülmeden dönülmeyecek yerler arasında. Yüzyıllardır birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ve birçok savaşa tanıklık eden Ani çok etkileyici bir yer. 1001 Kilise Şehri olarak da anılan Ani, Kars'a 42 kilometre uzaklıkta. Tarihi İpek Yolu üzerinde 10. yüzyılda Ermeniler tarafından kurulan Ani, Anadolu'nun en zengin, en büyük ve en etkileyici kenti olarak tarihe geçmiş. Ermenistan ile Türkiye arasında doğal bir sınır görevi gören Arpaçay'ın kıyısındaki Ani'ye en az tüm günü ayırmakta fayda var. Zaten gidiş dönüş bir güne ancak sığdırırsınız.



Ani'yi gezerken Aziz Patrik Kilisesi'ni göreceksiniz. Arpaçay'a inen kayalıkların eteğinde de Surp Kirkor Kilisesi sizi karşılayacak. Ani Katedrali'nin yanı sıra Anadolu'daki ilk Türk camii olarak kabul edilen şehrin doğu ucundaki Ebul Manucehr Camisi de muhteşem. Bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyin. Ani'nin ayakta kalan tek manastırı olan, 1215 tarihli Bakireler Masatırı ile birlikte, şehre girdiğiniz Aslanlı Kapı'ya ulaşana kadar görebileceğiz daha pek çok harika yapı var.