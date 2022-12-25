Tarihi ve deniziyle büyüleyen 3 yer: Herkesi mest ediyor!







Haliyle tarih hayatın içinde. Pavlus tarafından ziyaret edilen Assos, Hıristiyanlarca kutsal olarak kabul ediliyor. MÖ 900'lerde kurulan bu kentin en göz alıcı yeri en tepesine yapılmış olan, dorik yapılı, Athena Tapınağı... Tapınaktan görülen muhteşem manzara anlatılmaz yaşanır... Kentteki amfi tiyatro ise halen kullanılır vaziyette... Şehrin olduğu dağın eteklerinde ve yamaçlarındaki Behramkale kenti halen aktif. Gün batımından bir saat önce gelmenizde fayda var. Köyün sokaklarını keşfetmek ardından gün batımı keyfine varmak için akşamüstü saatleri ideal. Günü batırıp, güzel bir balıkçıda da yerinizi alırsanız bu tatilin tadına doyum olmaz...



KARABURUN GİZLİ, SAKLI VE SAKİN

Karaburun İzmir'e bir buçuk saat uzaklıkta. Ege'nin gizli kalmış köşelerinden biri. Birbirinden güzel pek çok plajı var. Dalış meraklıları için de seçenek çok. Konaklamak için oldukça sevimli alternatifler var. Ya da dilerseniz geceyi hemen komşu ilçesi Urla'da geçirebilirsiniz. Manzara Restaurant'ta fotoğraf çekmek ve manzarayı doyasıya seyretmek için doğru nokta. Menüsünde birçok balık yemeyi mevcut. Yaşayan herkes güler yüzlü... Yolları virajlı olduğu için de bakir kalmayı başarmış. Sokaklarında yürürken nergis kokusu burnunuza çalınıyor.

