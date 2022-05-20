Taze ve bayat yumurta arasındaki bu farkı biliyor muydunuz? Haşlamadan önce...

Diğer her besinde de olduğu gibi yumurtanın da tazesini tüketmek daha fazla mineral, protein ve vitamin almak anlamına geliyor. Bu nedenle en tazesini yemeyi tercih edeceğiniz yumurtayı bu yöntemlerle ayırt edebilirsiniz…
YUMURTANIN TAZELİĞİNİ ANLAYABİLECEĞİNİZ TESTLER
IŞIK TESTİ
Bu işlem için ihtiyacınız olan bir ışık kaynağı ile tazeliğini merak ettiğiniz yumurtanız. Işığı yumurtanın içerisine tutmanız yeterli olacaktır. Tavuğun yeni yumurtladığı yumurtada hava boşluğu yok denecek kadar azdır ancak yumurta bayatladıkça içerisinde bulunan hava miktarı artarak daha geniş bir hava boşluğu oluşturur.
Işığı tuttuğunuz yumurtanın içerisindeki hava boşluğu 4 milimetreyi geçmiyorsa taze olduğunu söyleyebililrsiniz. Bayat yumurtalarda ise bu ölçü 12 milimetreye kadar çıkabilmektedir.
SU TESTİ
Belki de en bilinen test olan su testinde tek ihtiyacınız olan su dolu derin bir kap. Ardından yumurtalarınızı su dolu kabın içerisine narince bırakıp nasıl durduklarına bakın.
Suyun dibinde yan yatmış olarak kalan yumurta taze olduğunu gösterir. Sivri kısmı dibe değiyor ancak diğer kısım yukarı çıkmaya başladıysa yumurtanız bayatlamaya başlamış demektir.
Yumurtanın suyun içerisinde durduğu yeri suyun yüzeyine ne kadar yakınsa yumurta o kadar bayat demektir.
RENK TESTi
Yumurtanın iç kısmındaki renginden bayatladığını anlamak mümkündür ancak bunun için yumurtayı kırmanız gerekir.
Yumurtanın beyazı ve sarısı birbirinden ne kadar zor ayrılıyorsa yumurta o kadar tazedir.
Bu nedenle yumurtayı düz bir kabın içerisine kırıp beyazı ve sarısını ayırmaya çalışın. Eğer kolayca ayrılıyorsa o yumurta bayat demektir.
Yumurta sarısının beyazına bağlı olması gerektiğinden eğer kolayca hareket edebiliyorsa bu da bayat olduğunu gösterir.
Son olarak yumurta beyazı bulanık bir beyaz olmalıdır. Bu da yumurtanın taze olduğunun işaretidir.
YUMURTA ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Haşlamadan önce yumurtayı elinizde sallayın, eğer bayatlamışsa sarısı beyazından ayrılmış olacak ve bu da yumurtanın içerisinde bir ses duymanız anlamına gelecektir. Bayatlamış yumurtaları haşlamak yerine farklı şekillerde değerlendirmek daha iyi olabilir.
Bir yumurtanın bayat olması bozuk olduğu anlamına gelmez. Bu durumda önemli olan bozuk yumurtaları tüketmemektir. Bayat yumurtalar ise hassas mide veya sindirim sistemine sahip kişlerde rahatsızlık hissi yaratabilmektedir.
Yumurtalar üretiminden itibaren 21 gün içerisinde tüketilmelidir. Satın aldığınız markaya bağlı olarak üretim veya son kullanma tarihini paketin üzerinde görebilir ve bu bilgiye göre tüketim zamanınızı ayarlayabilirsiniz.