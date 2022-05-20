Taze ve bayat yumurta arasındaki bu farkı biliyor muydunuz? Haşlamadan önce...

Diğer her besinde de olduğu gibi yumurtanın da tazesini tüketmek daha fazla mineral, protein ve vitamin almak anlamına geliyor. Bu nedenle en tazesini yemeyi tercih edeceğiniz yumurtayı bu yöntemlerle ayırt edebilirsiniz…

YUMURTANIN TAZELİĞİNİ ANLAYABİLECEĞİNİZ TESTLER

IŞIK TESTİ

Bu işlem için ihtiyacınız olan bir ışık kaynağı ile tazeliğini merak ettiğiniz yumurtanız. Işığı yumurtanın içerisine tutmanız yeterli olacaktır. Tavuğun yeni yumurtladığı yumurtada hava boşluğu yok denecek kadar azdır ancak yumurta bayatladıkça içerisinde bulunan hava miktarı artarak daha geniş bir hava boşluğu oluşturur.

Işığı tuttuğunuz yumurtanın içerisindeki hava boşluğu 4 milimetreyi geçmiyorsa taze olduğunu söyleyebililrsiniz. Bayat yumurtalarda ise bu ölçü 12 milimetreye kadar çıkabilmektedir.