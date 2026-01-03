Tek bacağıyla yaşıyordu tek böbreğini de eşine verdi! Böyle aşk görülmedi

Bir böbreği alınan Baş, diğeri de zarar görmesine rağmen yıllarca tek böbreğiyle yaşamını sürdürdü. Baş'a, yaklaşık 4 ay önce omuz ve sırt ağrısı şikayetiyle gittiği Batman'daki hastanede bu kez de tek böbreğinin çok az çalıştığı ve nakil olması gerektiği ifade edildi.

Doktorların yönlendirmesiyle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvuran Baş'a, burada yapılan tetkikler sonucu böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine, Mardin'de henüz 16 yaşındayken mayına basarak sol bacağını kaybeden 48 yaşındaki eşi Halef Baş, karısına donör olmak istedi.

Tetkiklerde dokuların uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine yaklaşık bir hafta önce Halef Baş'tan alınan böbrek eşi Emine Baş'a nakledildi.

"EŞİM BANA HAYAT VERDİ"

Emine Baş, AA muhabirine, böbrek rahatsızlığı bulunduğunu, bazı şikayetleri üzerine gittiği hastanede doktorların nakil önerisinde bulunduğunu belirtti.

Baş, "9 senedir tek böbrekle yaşıyordum. Doktorlar böbreğimin yüzde 10 çalıştığını, böbrek nakli olmam gerektiğini belirttiler. Eşim, 'Acını görmek istemiyorum, böbreğimin birini sana veririm' dedi. Birlikte Diyarbakır'a geldik. Eşim bir böbreğini bana verdi. Eşim bana hayat verdi. Sonsuza kadar çabalayacağız, devam edeceğiz. Onunla yaşamak istiyorum. Doktorlardan da Allah razı olsun, bize çok yardımcı oldular." dedi.

- "Eşimin diyalize girmesine vicdanım el vermedi"

Eşi Halef Baş da 16 yaşındayken Dargeçit ilçesinin kırsal Suçatı Mahallesi'nde yürürken mayına bastığını ve sol bacağını kaybettiğini söyledi.

Protez bacağıyla yaşamını sürdürdüğünü anlatan Baş, 23 yaşındayken evlendiğini yaklaşık 25 senedir mutlu bir evlilikleri olduğunu belirtti.

Baş, eşinin rahatsızlığı nedeniyle gittikleri hastanede doktorların kendilerine iki seçenek sunduğunu dile getirerek, "Doktorlar eşimin böbreğinin çok az çalıştığını söyleyerek, ya diyalize girmesi ya da böbrek nakli olması gerektiğini söylediler. Hiç tereddüt etmeden karar verdim. Eşimin diyalize girmesine vicdanım el vermedi. 'Uyarsa bir böbreğimi eşime vereceğim.' dedim. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldik. Eşimin antikor değerleri yüksek çıktı. Birkaç hafta tedavi gördükten sonra ameliyata alındık." diye konuştu.

"YILLARCA TEK AYAKLA YAŞADIM, BÖBREKSİZ DE YAŞAYABİLİRİM"

Bir böbreğini eşine verdiği için mutlu olduğunu dile getiren Baş, "O canımdır, ciğerimdir. O evin direği, çocuklarımın annesidir. Evi ayakta tutan eştir. Vicdanen rahatım. Hamdolsun nakil yapıldı, ben de iyiyim, eşim de iyi. Doktorlarımızdan, sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Yıllarca tek ayakla yaşadım, böbreksiz de yaşayabilirim ama eşim sağ olsun, onsuz yaşayamam." ifadesini kullandı.

"HASTAMIZI DİYALİZE GİRMEKTEN KURTARDIK"

Dicle Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Emine Baş'ta 9 yıldır böbrek yetmezliği bulunduğunu söyledi.

Hasta kendilerine başvurduğunda tek böbreği olduğunu, onun da yüzde 10-15 civarı çalıştığını tespit ettiklerini belirten Yılmaz, yapılan tetkikler sonucu hastaya böbrek nakli yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Eşinin donör olmak istemesiyle yaklaşık bir hafta önce ekibiyle ameliyatı gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hastamızı diyalize girmekten kurtardık. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Vericimiz mayına basması sonucu sol bacağını kaybetmiş. Onun için biraz duygusal olarak konuya yaklaştık. 'Eşime böbrek vereceğim, iyi günde, kötü günde, eşime canımı veririm.' dedi. Bir böbreğini alıp eşine naklettik. Şu anda ikisinde de herhangi bir problem yok. Şifayla taburcu edeceğiz."