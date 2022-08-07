Tek bir fısla bütün lekeyi söküyor! Bu iki malzemeyi karıştırmanız yeterli…

MÜREKKEP LEKESİ

Bir kıyafetinizin üzeri mürekkep lekesi olduğunda ilk yapmanız gereken çevresini vazelin ile çevrelemektir. Bu sayede lekenin yayılmasını önlersiniz. Ardından üzerine bir diş fırçası ile izopropil alkol uygulayın. Bir pamuk yardımı ile lekenin üzerine hafifçe bastırın ve kurumasını bekleyin. Son olarak bulaşık sabunu ile duruladığınızda tamamen çıktığını göreceksiniz.