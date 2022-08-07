Tek bir fısla bütün lekeyi söküyor! Bu iki malzemeyi karıştırmanız yeterli…

Günlük hayatta karşılaştığınız ve gözünüzü korkutan lekeleri çıkarmak için aşağıdaki ipuçlarından faydalanabilirsiniz.
MÜREKKEP LEKESİ
Bir kıyafetinizin üzeri mürekkep lekesi olduğunda ilk yapmanız gereken çevresini vazelin ile çevrelemektir. Bu sayede lekenin yayılmasını önlersiniz. Ardından üzerine bir diş fırçası ile izopropil alkol uygulayın. Bir pamuk yardımı ile lekenin üzerine hafifçe bastırın ve kurumasını bekleyin. Son olarak bulaşık sabunu ile duruladığınızda tamamen çıktığını göreceksiniz.
YAĞ LEKESİ
Leke olan yerin üzerine mısır unu ya da talk pudrası serpin. Kuru bir bezle temizleyene kadar ovalayın ve çıktığını göreceksiniz.
ÇAY VEYA KAHVE LEKESİ
Bir sprey şişesinde 1 su bardağı beyaz sirke ve 1 su bardağı suyu karıştırın. Lekeye karışımı püskürtün, ardından nemli bir bezle kurulayın. Daha sonra, seyreltilmiş amonyak (1 bardak suda 1 yemek kaşığı amonyak) ile hafifçe ovalayın. Temiz, nemli bir bezle kurulayın, ardından kuru bir bezle silin.
TER İZİ LEKESİ
Ter izlerini ön yıkamada leke çıkarıcı ile yıkayın. Ardından çamaşırları kumaş için önerilen en sıcak suda, toz deterjan ve oksijenli çamaşır suyu kullanarak yıkayın.
KETÇAP LEKESİ
Öncelikle leke çözücü uyulayın. Kalan rengi çıkarmak için bir damlalık ile üzerine suyla seyreltilmiş sirke dökün. Çamaşır makinesinde standart bir programda lekeyi soğuk suyla iyice yıkayarak işlemi bitirin.
ÇİMEN LEKESİ
Üzerine bir leke çözücü döküp 15 dakika bekletin. Ardından bir diş fırçası yardımı ile ovalayın ve normal şekilde yıkayın.
RUJ LEKESİ
Öncelikle lekenin üzerine bir yağ çözücü döküp kurumasını bekleyin. Ardından kalıntıları temizleyin. Sıvı deterjan ve az su ile hazırladığınız karışımı üzerine dökün ve köpük oluşana kadar ovalayın. Kalan rengi çıkarmak için bir damlalık ile seyreltilmiş sirke kullanın. Soğuk suyla durulayın.
ÇİKOLATA LEKESİ
Fazlalığını plastik bir spatula ya da bıçak ile kazıyın. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı toz deterjan ve 2 su bardağı sudan hazırladığınız karışımı uygulayın. Durulamadan önce 20 dakika bekletin. Ardından su ve deterjan ile yıkayın.