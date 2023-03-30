Temizlik dolabınızdan eksik etmemeniz gerekenler! Uzmanından evi pırıl pırıl yapmanın püf noktaları...

Tek bir ürün aslında birçok farklı işlevde kullanılabilir. Bu sayede hem mümkün olduğunca daha az kimyasal kullanır hem de daha pratik bir temizlik rutini oluşturabilirsiniz.

Damıtılmış beyaz sirke listenin başında geliyor. Doğal bir kireç çözücü ve dezenfektan olarak sirke, duştaki kireci temizlemekten bulaşık makinesinin borularını ve giderini temizlemeye kadar evin etrafındaki her türlü iş için kullanılıyor.

Elbette, ağır bir kokusu var, ancak sirke kullanabileceğiniz en iyi doğal temizleyicilerden biri. Asidik özellikleri onu özellikle etkili kılıyor ve zehirli kimyasallar içermiyor.

Ayrıca, sirkeyi karbonat ile birleştirdiğinizde, her türlü temizlik için faydalı olabilecek bir kimyasal reaksiyon yaratırsınız. Tıkanmış bir gideri nasıl açacağınızı veya şeffaf bir telefon kılıfını nasıl temizleyeceğinizi bilmeniz gerekiyorsa, bu iki doğal temizleyiciyi karıştırmanız yeterli olacaktır. Karbonat ve sirkeyi temizlikte bu kadar iyi yapan şey bu kimyasal reaksiyondur. Bu tepkime, yağ ve kiri çıkarmaya yardımcı olur, ardından reaksiyon durduğunda kalanları da hızla silebilirsiniz.

Sirke kokusu size fazla geliyorsa, etkisini azaltmak için suyla seyreltebileceğinizi unutmayın. Ayrıca sirke kullanırken evinizi havalandırmanızı ve kokuları gidermek için hava temizleyicilerden birini çalıştırmanız edilir.