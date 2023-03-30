Temizlik dolabınızdan eksik etmemeniz gerekenler! Uzmanından evi pırıl pırıl yapmanın püf noktaları...

Tek bir ürün aslında birçok farklı işlevde kullanılabilir. Bu sayede hem mümkün olduğunca daha az kimyasal kullanır hem de daha pratik bir temizlik rutini oluşturabilirsiniz.
BEYAZ SİRKE
Damıtılmış beyaz sirke listenin başında geliyor. Doğal bir kireç çözücü ve dezenfektan olarak sirke, duştaki kireci temizlemekten bulaşık makinesinin borularını ve giderini temizlemeye kadar evin etrafındaki her türlü iş için kullanılıyor.
Elbette, ağır bir kokusu var, ancak sirke kullanabileceğiniz en iyi doğal temizleyicilerden biri. Asidik özellikleri onu özellikle etkili kılıyor ve zehirli kimyasallar içermiyor.
Ayrıca, sirkeyi karbonat ile birleştirdiğinizde, her türlü temizlik için faydalı olabilecek bir kimyasal reaksiyon yaratırsınız. Tıkanmış bir gideri nasıl açacağınızı veya şeffaf bir telefon kılıfını nasıl temizleyeceğinizi bilmeniz gerekiyorsa, bu iki doğal temizleyiciyi karıştırmanız yeterli olacaktır. Karbonat ve sirkeyi temizlikte bu kadar iyi yapan şey bu kimyasal reaksiyondur. Bu tepkime, yağ ve kiri çıkarmaya yardımcı olur, ardından reaksiyon durduğunda kalanları da hızla silebilirsiniz.
Sirke kokusu size fazla geliyorsa, etkisini azaltmak için suyla seyreltebileceğinizi unutmayın. Ayrıca sirke kullanırken evinizi havalandırmanızı ve kokuları gidermek için hava temizleyicilerden birini çalıştırmanız edilir.
KARBONAT
Karbonat temizliğin olmazsa olmazı. Başlangıçta kimyasal bir mayalayıcı olarak tasarlanan bu pişirme malzemesi aslında temizlik konusunda harikalar yaratıyor. Bir macun oluşturmak için su ile birleştiğinde hafif aşındırıcıdır ve yağı parçalayarak inatçı lekeleri temizlemek için idealdir. Tek yapmanız macun kıvamına getirdiğiniz katbonatı kaşıkla çıkmasını istediğiniz lekenin üzerine sürmek, oturmasına izin vermek, sonra ovalamak.
Karbonat da mükemmel bir koku gidericidir, bu nedenle evde her zaman yedek bulundurmak iyidir. Bir kaseyi karbonatla doldurun ve mutfağınız, gardırobunuz ve hatta mikrodalga fırın olsun, kokuyu gidermek istediğiniz yere koyun. Bununla birlikte, etrafta dolaşan çocuklarınız veya evcil hayvanlarınız varsa dikkatli olun, çünkü karbonat büyük miktarlarda yutulursa zehirlidir.
ÇAMAŞIR SUYU
Çamaşır suyu her zaman güçlü ve güvenilir bir temizleyici olmuştur ve olacaktır. Çamaşır suyu, yer karolarındaki harcı temizlemekten duvarlarınızdaki küfü çıkarmaya kadar evdeki her türlü iş için kullanışlıdır. Birden fazla şekilde kullanışlıdır çünkü mikropları ve bakterileri öldürmede harikadır ve aynı zamanda çamaşırlarda etkili bir beyazlatıcıdır. Örneğin beyaz ayakkabıları temizlemek veya beyaz çarşafları daha parlak hale getirmek için kullanabilirsiniz.
Çamaşır suyu kullanırken koruyucu eldiven, gözlük ve maske taktığınızdan emin olun.
MİKROFİBER BEZ
Mikrofiber bezler, mutfak dolaplarından aynalara kadar her türlü yüzeyi silmek için mükemmeldir. Mikrofiber yapılarından dolayı toz ve birikintileri kolaylıkla toplarlar ve arkalarında tüy bırakmazlar. Ayrıca hassas bir yüzeyi çizmeyecek kadar yumuşaktırlar, bu da onları kırılgan nesnelerin tozunu almak için ideal kılar.
Artı, mikrofiber bezleri kullanmak için temizlik kimyasallarının gerekli değildir. Sadece biraz suyla nemlendirin ve lekeleri ne kadar kolay toplayabildiğine şaşıracaksınız. Çeşitli renkte bezler işinizi kolaylaştıracaktır. Bu sayede her odaya ve temizlik görevi için bir renk seçebilirsiniz.
Mikrofiber bezlerinizi düzenli olarak temizlemeyi unutmayın. Çok kolay kir toplarlar ancak yıkanmaları gerekir.
LİMON
Teknik olarak bir temizlik ürünü olmasa da dolapta fazladan birkaç limon bulundurmak her zaman faydalıdır. Asidik yapıları nedeniyle bu meyve, evinize hoş bir koku katarken ideal bir kireç çözücüdür.
Temizlemek için limon kullanmanın kelimenin tam anlamıyla düzinelerce yolu vardır. Örneğin, muslukları kireçten arındırmak için harikadırlar ve mikrodalgayı temizlemede idealdir.
Limon suyu aynı zamanda antibakteriyel ve antiseptiktir, bu da onu kimyasallara mükemmel bir doğal temizlik alternatifi yapar. Limonunuz azaldıysa endişelenmeyin. Limon ve portakal gibi alternatif narenciye meyvelerini sık sık yerine koyabilirsiniz. Hangisini kullanırsanız kullanın, hoş bir koku garanti olacaktır.
BOŞ SPREY ŞİŞESİ
Boş sprey şişeleri, kendi temizleme solüsyonlarınızı seyreltmek için kullanabileceğiniz ve farklı amaçlarla kullanılabilecek seçeneklerdir.
Örneğin, ciddi banyo kireci sorunları olması durumunda veya doğrudan karbonat ve beyaz sirke karışımı olan bir sprey bulundurabilirsiniz.