Tenceredeki yanıkları dakikalar içerisinde çıkarıyor! En inatçı lekelerde bile etkili…

LİMON SUYU Yanık tencereleri temizlemek için limon suyu da kullanabilirsiniz. Limon suyunu yanık bölgeye dökün ve bir süre bekletin. Ardından bir sünger veya fırça ile yanığı ovun. Limon suyu, yanıkları çıkarmak için doğal bir asit içerir ve lekeleri çözmede etkili olabilir.

SİRKE İLE KARBONAT KARIŞIMI Sirke ve karbonatı bir araya getirerek güçlü bir temizleyici oluşturabilirsiniz. Bir kaseye biraz sirke dökün ve üzerine yavaşça karbonat ekleyin. Karışımı tencereye uygulayın ve bir süre bekletin. Ardından bir sünger veya fırça ile yanığı temizleyin.