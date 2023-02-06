Ter lekelerini söküp atan yöntem! Sadece bir tutamı lekelere son noktayı koyuyor…

KESME TAHTASI Kesme tahtaları bir süre sonra oldukça kirlenebilir. Her kullanımdan sonra yıkasanız da yeni gibi görünmelerini sağlamak oldukça zordur. Neyse ki, bunu düzeltmek için harika bir yöntemimiz var. Tuz ve limon kombinasyonu, kesme tahtaları için de harikalar yaratıyor. Kesme tahtasına biraz tuz serpin ve bir limonla ovun. Bu, en zor lekelerin bile çıkmasına yardımcı olacaktır.

TIKALI GİDERLERİ AÇAR Tıkalı giderlerle ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Tıkalı olan giderleri açmak için sadece tuz yeterlidir. Uygulama için, lavabo ya da klozete tuz koyun ve iki dakika boyunca ılık suyla iyice durulayın. Bunun sonucunda tıkalı olan giderleriniz hızlı bir şekilde açılacak.