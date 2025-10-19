Tıkalı lavaboların çaresi bu doğal yöntemde gizli! Birkaç dakikada etki ediyor

ETKİLİ DİĞER YÖNTEM

Uzmanların altısı, karbonat ve beyaz sirke kombinasyonunu da öneriyor. Bu uzmanlardan biri olan James Roberts, "Karbonat ve sirke ile hazırlanan karışım, banyo lavabosunu kolayca açabilir. Sirke, asidik yapısı sayesinde kiri, yağı ve bakterileri çözer," diyor.

Uzman Andy, "Yaklaşık dört yemek kaşığı karbonatı dökün, üzerine 250 ml beyaz sirke ekleyin, 5–10 dakika bekletin ve ardından kaynar suyla durulayın," diyor.

TIKANMADAN ÖNLEMİNİZİ ALIN

Uzmanlar, tıkanıklığı açmaktan daha önemlisinin önlem almak olduğunu vurguluyor. Uzman Andy, "Ayda bir saç veya kalıntıları temizleyin ve kaynar suyla geçirin" diye öneride bulunuyor.