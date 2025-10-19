Tıkalı lavaboların çaresi bu doğal yöntemde gizli! Birkaç dakikada etki ediyor

Evlerde tıkanan giderlerle başa çıkmanın en etkili yöntemlerini farklı uzmanlar anlattı. Öne çıkan ortak öneri ise oldukça basit: kaynar suyla müdahale etmek.
İŞTE EN DOĞAL VE EN ETKİLİ LAVABO AÇMA YÖNTEMİ
Tüm uzmanlar, kimyasal ürünler veya karmaşık cihazlara başvurmadan önce kaynar suyla denemeyi öneriyor. Banyo uzmanı Andy Ellis, "Kaynar su, borulardaki yağ ve kalıntıları eritip gevşetmeye yardımcı olur," diyor.
Temizlik uzmanı Olivia Young da aynı yöntemi tavsiye ediyor: "Bir demlik kaynar suyu lavaboya dökerek kalıntıları çözebilirsiniz."
Bir başka temizlik uzmanı Jess Thomas, suyu yavaş yavaş dökmenin önemine dikkat çekiyor: "Kaynayan suyu birkaç aşamada dökün ve her aşamada birkaç saniye bekleyin. Blokajın yağdan kaynaklandığını düşünüyorsanız bir miktar bulaşık deterjanı eklemek faydalı olabilir."
ETKİLİ DİĞER YÖNTEM
Uzmanların altısı, karbonat ve beyaz sirke kombinasyonunu da öneriyor. Bu uzmanlardan biri olan James Roberts, "Karbonat ve sirke ile hazırlanan karışım, banyo lavabosunu kolayca açabilir. Sirke, asidik yapısı sayesinde kiri, yağı ve bakterileri çözer," diyor.
Uzman Andy, "Yaklaşık dört yemek kaşığı karbonatı dökün, üzerine 250 ml beyaz sirke ekleyin, 5–10 dakika bekletin ve ardından kaynar suyla durulayın," diyor.
TIKANMADAN ÖNLEMİNİZİ ALIN
Uzmanlar, tıkanıklığı açmaktan daha önemlisinin önlem almak olduğunu vurguluyor. Uzman Andy, "Ayda bir saç veya kalıntıları temizleyin ve kaynar suyla geçirin" diye öneride bulunuyor.