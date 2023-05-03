Tıkanan Tuvalet Nasıl Açılır? Peçete İle Tıkalı Tuvalet Gideri Nasıl Açılır, Neyle Temizlenir?

Tıkanan tuvalet nasıl açılır incelemesinde profesyonel çözüm önerilerinden istifade edebileceğiniz gibi tecrübî faktörlerden de yararlanabilirsiniz. Tıkalı tuvalet nasıl açılır sorusunda ulaşabileceğiniz tesisat firmaları da vardır. Peçete ile tıkanan tuvalet neyle açılır gibi sorunların çözümü son derece pratiktir. Normal tuvalet tıkanıklığı nasıl açılır ve tıkalı tuvalete ne dökülür sorularının cevapları yazımızın devamında.

Tıkanan Tuvalet Nasıl Açılır?

Ev ya da işyerlerinde yaygın şekilde karşılaşılan sorunlardan biri de tuvaletin tıkanmasıdır. Tuvalet, gider yolundaki inşa hatalarından kaynaklı olarak tıkanabileceği gibi genellikle kullanıcı hatasından kaynaklı olarak tıkanır. Tuvalet giderine tuvalet kâğıdı, çocuk bezi gibi yabancı cisimler tuvalet giderinin tıkanmasına sebep olur.

Tuvalet giderinin tıkanmasına kendiniz pratik çözümler ile cevap bulabilirsiniz. Tuvalet tıkanıklıklarında ilk önce gider hattına demir çubuk gibi bir malzeme ile açmaya çalışmalısınız. Bunun yanında pompa kullanmak da tercih edilen yöntemlerden biridir. Birkaç deneme ile tuvaletiniz açılabilir.

Normal Tuvalet Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Tuvalet tıkanıklıklarında sorun sizin kendi başınıza gideremeyeceğiniz kadar büyük olabilir. Pimaş borusunun yanlış eğimle bağlanmış olması, tuvaletin sık sık tıkanmasına neden olabilir. Bu durumda tuvalette tadilat yapılmalı ve pimaş borusunun değiştirilmesi gerekir.

Tuvaletin tıkanmasının bir nedeni de bina ana giriş rögarının tıkanması olabilir. Bu durumda belediyeden talep edilecek kuka ve vidanjör araçları ile ana gider hattının açtırılması gerekir. Tıkanıklık sorunları için tesisat firmalarından da destek alabilirsiniz.