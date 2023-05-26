Tıkanmış gideri dakikalar içerisinde açıyor! Evdeki malzemelerle en doğal çözüm…

Tıkalı gider sorunu hemen gidermediğinizde ortaya birçok farklı sorun da çıkabilir. Bu nedenle hızlı hareket etmek önemlidir. Sorunun çözümünü ise evdeki malzemelerle kolayca uygulamanız mümkün.
Uzman bir tesisatçı olan Adam Logan şunları söyledi: "Tıkalı banyo lavaboları genellikle birikinti, kir, sabun ve pislik birikiminden kaynaklanır ve bu da suyun giderden yavaş akmasına neden olur."
"İlk adım, sıkışmış kalıntıları gevşetmeye başlamak için musluktan lavaboya sıcak su akıtmaktır.
"Banyo lavabosu için asla kaynar su kullanmayın, bu seramiği çatlatabilir. Bu, sorunun çözülmesine yardımcı olmazsa, kaliteli bir tahliye pistonu kullanmak sonraki adım olmalıdır."
"Bir piston kullanırken dikkatli olun, çünkü biraz fazla hevesliyseniz emme, lavabonun altındaki sıkıştırma derzlerinin ayrılmasına neden olabilir."
Hiçbir şey işe yaramazsa, gider açıcılara yönelebilirler, ancak uzman bu ürünlere dikkat edilmesinin önemli olduğu konusunda uyardı.Oldukça aşındırıcı olma eğilimindedirler ve dökülürlerse "lavaboya zarar verebilirler" ve ayrıca lavabo ile temas ettiklerinde kötü yanıklara neden olurlar.
Uzman şunları ekledi: "Bu ürünleri yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanın, çünkü bunların güçlüdür ve zehirli gaz yayma olasılığı vardır."
Beyaz sirke ve karbonat, kireç ve küf dahil olmak üzere çeşitli sorunları hedef alma yetenekleriyle bilinen harika bir temizlik ikilisidir.
Drenajları bununla temizlemek için, drenaj borusuna birkaç yemek kaşığı karbonat serpin ve ardından yaklaşık yarım bardak sirke dökün. Uzmanlar şöyle açıkladı: "Bu, kanalizasyonda karbondioksit salan kimyasal bir reaksiyona neden olur. Nemin köpürmesi ve sabitlenmesi tıkanıklığı gevşetir.
"Solüsyonu yaklaşık 15 dakika etki etmesi için bırakın ve ardından sıcak su ile durulayın. Evde karbonat yoksa beyaz sirke ve tuz kullanabilirsiniz."
İlk etapta giderin veya lavabonun tıkanmasını önlemek için, kahve telvesi gibi belirli maddeleri asla lavabolara dökülmemesi önemlidir.
"Kahve telvesi suda tamamen çözünmediği için lavaboya dökülmesi iyi bir fikir değildir. Zaten boruları kaplayan tereyağı, sıvı yağ veya yemekten kalma katı yağ ile karıştığında giderin tıkanma riskini artırırsınız.
Kahve telvesini her zaman çöp kutusuna attığınızdan emin olun ve asla lavaboya dökmeyin. Profesyonellere göre bitkisel yağ, hindistancevizi yağı ve zeytinyağı gibi yemeklik yağlar "tıkanmalara büyük katkı sağlayabilir". Artık yağı lavaboya dökmek ne kadar cazip ve kolay görünse de, asla yapmamanız tavsiye edilir.