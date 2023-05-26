Tıkanmış gideri dakikalar içerisinde açıyor! Evdeki malzemelerle en doğal çözüm…

Hiçbir şey işe yaramazsa, gider açıcılara yönelebilirler, ancak uzman bu ürünlere dikkat edilmesinin önemli olduğu konusunda uyardı.Oldukça aşındırıcı olma eğilimindedirler ve dökülürlerse "lavaboya zarar verebilirler" ve ayrıca lavabo ile temas ettiklerinde kötü yanıklara neden olurlar.

Uzman şunları ekledi: "Bu ürünleri yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanın, çünkü bunların güçlüdür ve zehirli gaz yayma olasılığı vardır."