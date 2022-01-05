Tıkanmış lavaboları tek seferde açıyor! Bu çözüme inanamayacaksınız

Muslukları her açtığınızda ağzına kadar dolan evyeleri görmekten, yeterince temizlenememiş lavaboları görmekten sinirleriniz bozulmuş olabilir. Fakat çözümü birkaç basit ayrıntıda yatıyor.
KARBONAT VE SICAK SU
Karbonat bu konuda en çok işe yarayan yöntem olarak öne çıkıyor. Birçok kişinin önerdiği bu yöntem, karbonatı sıcak suyla bir araya getirmeyi içeriyor.
Bir yemek kaşığı karbonatı giderlere döktükten sonra 15 dakika beklemenizin ardından kaynar su dökün. Bu şekilde tıkalı olan borularda tamamen açılmasını sağlayabilirsiniz.
BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ
Eğer lavabolarınız yağ sebebiyle tıkanmışsa ikinci bir çözüm yöntemi daha bulunuyor. Bulaşık makinesi tableti bu konuda en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir. Bulaşık makinesi tabletini lavabonun giderinin üzerine koyun ve üzerine kaynar suyu akıtın.
Bunları uygulamadan tesisat sisteminizde bir problem olup olmadığını kontrol etmeniz oldukça önemli. Böylece bu uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problem ihtimalini de ortadan kaldırabilirsiniz.