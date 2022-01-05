Tıkanmış lavaboları tek seferde açıyor! Bu çözüme inanamayacaksınız

Muslukları her açtığınızda ağzına kadar dolan evyeleri görmekten, yeterince temizlenememiş lavaboları görmekten sinirleriniz bozulmuş olabilir. Fakat çözümü birkaç basit ayrıntıda yatıyor.

KARBONAT VE SICAK SU

Karbonat bu konuda en çok işe yarayan yöntem olarak öne çıkıyor. Birçok kişinin önerdiği bu yöntem, karbonatı sıcak suyla bir araya getirmeyi içeriyor.

Bir yemek kaşığı karbonatı giderlere döktükten sonra 15 dakika beklemenizin ardından kaynar su dökün. Bu şekilde tıkalı olan borularda tamamen açılmasını sağlayabilirsiniz.