Tüm endişeleri ortadan kaldırıyor! Bu yöntem ağız kokusu sorununu bitiriyor

Ağız kokusu kişiyi garip bir duruma sokarak çok rahatsız edici olabilir, ancak bu yaygın bir durumdur. Sosyal olarak yaşam kalitenizi düşürse de daha fazla endişelenmeden sorunun köküne inebilirsiniz. Diş eti rahatsızlıkları, hatalı diş hijyeni, dilde biriken bakteri en yaygın olarak bilinen nedenler arasındadır.
Çok sayıda bakteri ağzımızda ve bazıları dil üzerinde veya diş eti çizgisinin altında yerleşmiş haldedir. Bu da ağız kokusu sorununu beraberinde getirir. Diğer nedenler arasında yetersiz beslenme (yağ yıkımı nefesinize meyveli bir koku verir), kontrolsüz diyabet ve ağız kuruluğu sayılabilir.
Boğaz şişmesi veya sinüzit gibi enfeksiyonlar veya ülser, mide ekşimesi ve laktoz intoleransı gibi karın şikayetlerinin tümü ağız kokusuna neden olabilir. Ayrıca çürükler, diş eti hastalıkları ve yemek yeme gibi altta yatan diş hastalıklarından da kaynaklanabilir. Bunları tedavi etmek için diş bakımı uzmanınızı ziyaret etmeniz önerilir.
İşte ağız kokusuyla savaşmanıza yardımcı olacak ve düzenli olarak sağlıklı bir ağza sahip olmanızı kolaylaştıracak bazı ipuçları:
DOĞRU FIRÇALAMA TEKNİĞİ
Dişleri doğru fırçalamanın kokuları uzaklaştırmaya yardımcı olacağının kesinlikle farkındasınızdır. Ancak anlaşılması gereken en önemli, bunu uygun şekilde yapıp yapmadığınızdır. Dişlerin günde iki kez fırçalanması tavsiye edilir ve diş eti, dişlerin dile ve damağa yakın iç kısmı da dahil olmak üzere tüm diş yüzeylerinin düzgün bir şekilde fırçalanması gerekir.
Ağız kokusundan kurtulmak için, dişleri ve diş etini fırçalamayı bitirdikten sonra, kötü mikroorganizmaların birikmeye meyilli olduğu dilinizin genel yüzeyini fırçalamaya zaman ayırmalısınız. Ek olarak, ağızdaki asiditeyi azaltmak ve böylece ağız kokusuna neden olan mikropları azaltmak için hafifçe karbonatla fırçalamayı deneyebilirsiniz.
GÜNLÜK DİŞ İPİ KULLANIMI
Diş ipi, diş fırçasının ulaşamayacağı diş mineleri arasında sıkışma eğiliminde olan yiyecek parçalarının çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Yiyecek parçacıkları temizlenmezse, bakteriler bununla beslenmeye başlayacak ve böylece ağız kokusuna yol açacaktır. Bu nedenle günlük diş ipi kullanımı, ağız kokusunun yanı sıra tüm kalıntıları uzaklaştırarak diş aralarında oluşabilecek çürükleri de engelleyebilir.
TÜKÜRÜK ÜRETİMİNİ UYARMAYA ÇALIŞIN
Tükürük, ağzı nemlendirerek ağız kokusunun azalmasında çok önemli bir rol oynar. Ağız kuruluğu ağız kokusunun ana nedeni olabilir. Bu nedenle, kesinlikle tükürük üretimini teşvik edecek şekersiz sakız yemeyi denemelisiniz. Artan tükürük akışı, yemek artıklarının ve ağız kokusuna neden olan mikropların yıkanmasını kolaylaştıracaktır.
YİYECEKLERİ DOĞRU SEÇİN
Bazı besinler ağız kokusunun en büyük sebebidir. Sirke veya sarımsak gibi keskin tada sahip olan besinler, uzun süre ağzınızda hem tat hem de koku birikimine neden olabilir. Ayrıca diş minesinde uzun süre kalan ve yok edilmesi son derece zor olan şeker açısından zengin yiyeceklerden kaçınılması da önerilir.
SİGARAYI TAMAMEN BIRAKIN
Sigara içme alışkanlıklarınızı bırakmak için bir neden arıyorsanız, bunun en büyük sebebi ağız kokusu olabilir. Sigara içmek büyük ölçüde ağız kokusuna katkıda bulunur. Tütün ağzınızı kurutabilir ve diş fırçaladıktan sonra bile kalan kötü bir koku bırakabilir.
YETERİNCE SU TÜKETİN
Ağız kuruluğundan kurtulmak için her gün yaklaşık 1,5 - 2 litre kadar yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun. Su içmek, ağız kokusunun başlıca nedeni olan gıda parçacıklarının ve bakterilerin uzaklaşmasına yardımcı olduğu için kötü kokuyu kontrol altında tutmayı kolaylaştıracaktır.
Uzun süreli ağız kuruluğunuz varsa veya ağız kuruluğuna neden olan ilaçlar alıyorsanız, her zaman reçetesiz tükürük ikamesi önerebilecek ağız uzmanınıza danışabilirsiniz. Hızlı nefesin ağızdaki kuruluğu artırabildiği durumlarda, özellikle ağır bir antrenmandan önce ve sonra susuz kalmamak hayati önem taşır.
Kendi içinde iyi bir uygulama olsa da, uyandığınız anda yeterince su içtiğinizden emin olun. Bunun nedeni, siz uyurken ağız kuruluğunun oluşabilmesidir, bu nedenle sabahları ilk iş olarak su içmek, ağız kokusu sorunlarına katkıda bulunabilecek bir gecelik bakteri birikimini de engelleyerek sabahları ortaya çıkan ağız kokusu ile baş etmenizi mümkün kılar.
HAVUÇ VE ELMA GİBİ SAĞLIKLI YİYECEKLER YEMEYİ DENEYİN
Taze meyve ve sebzeler gibi öğünler arasında sağlıklı yiyecekler tüketmek, tükürük akışınızı hızlandırarak ağız kokusuna yol açan bakterileri de ortadan kaldırabilir. Ayrıca öğün atlamak da ağız kokusunun bir sebebidir. Açlık durumunda birikme eğilimi gösteren mide asitleri,ağız kokusuna neden olabilir. Bu nedenle ara öğünlerde tüketilebilecek havuç, elma gibi çeşitli sağlıklı atıştırmalıklar, ağız kokusu sorunun da ortadan kaldırabilir.
Yukarıda belirtilen ipuçlarının yanı sıra, zamanında diş hekimi ziyaretleri ve uygun ağız temizliği, ağız kokusu problemlerini azaltmak için önemlidir. Bu tavsiyeler, ağız hijyeninizde büyük bir fark yaratabilir.