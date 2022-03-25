Tüm endişeleri ortadan kaldırıyor! Bu yöntem ağız kokusu sorununu bitiriyor

Ağız kokusu kişiyi garip bir duruma sokarak çok rahatsız edici olabilir, ancak bu yaygın bir durumdur. Sosyal olarak yaşam kalitenizi düşürse de daha fazla endişelenmeden sorunun köküne inebilirsiniz. Diş eti rahatsızlıkları, hatalı diş hijyeni, dilde biriken bakteri en yaygın olarak bilinen nedenler arasındadır.

Çok sayıda bakteri ağzımızda ve bazıları dil üzerinde veya diş eti çizgisinin altında yerleşmiş haldedir. Bu da ağız kokusu sorununu beraberinde getirir. Diğer nedenler arasında yetersiz beslenme (yağ yıkımı nefesinize meyveli bir koku verir), kontrolsüz diyabet ve ağız kuruluğu sayılabilir.

Boğaz şişmesi veya sinüzit gibi enfeksiyonlar veya ülser, mide ekşimesi ve laktoz intoleransı gibi karın şikayetlerinin tümü ağız kokusuna neden olabilir. Ayrıca çürükler, diş eti hastalıkları ve yemek yeme gibi altta yatan diş hastalıklarından da kaynaklanabilir. Bunları tedavi etmek için diş bakımı uzmanınızı ziyaret etmeniz önerilir.

İşte ağız kokusuyla savaşmanıza yardımcı olacak ve düzenli olarak sağlıklı bir ağza sahip olmanızı kolaylaştıracak bazı ipuçları: