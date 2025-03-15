Türkiye’nin tüm illerinde yaşlı kadınların sayısı erkekleri geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştakileri içeren "yaşlı nüfus"un 2024'te 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştığı tespit edildi.

Böylece yaşlılar, ülke nüfusunun yüzde 10,6'sını oluşturdu. Türkiye'de geçen yıl yaşlı kadın nüfusu 5 milyon 44 bin 927, yaşlı erkek nüfusu da 4 milyon 67 bin 371 olarak belirlendi.

Yaşlı kadın nüfus, hem ülke genelinde hem de 81 ilde erkekleri geçti. Ülke genelinde 65 yaş ve üzerindekilere oranla yaşlı kadın nüfusunun en yüksek olduğu il, yüzde 58,1 ile Şırnak oldu. Bu ili, yüzde 58'le Hakkari ve yüzde 57,6'yla Batman izledi.