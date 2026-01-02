Tuzla'ya kar yağmadı, baba Beykoz'dan oğlu için poşetle taşıdı!

Sosyal medyada hızla yayılan ve izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturan bir baba-oğul videosunun arkasındaki hikaye, İstanbul Tuzla'da başlıyor. İrfan Güloğlu isimli vatandaşın, iş için gittiği başka bir ilçeden evine taşıdığı "kar sürprizi", kış günlerinin en sıcak görüntülerinden birini oluşturdu.

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde kar yağışının olmadığı bir günde, toplu yemek siparişi teslimi için Beykoz'a giden Güloğlu, burada karla karşılaştı. Oğlu İlhan'ın kar özlemini bilen baba, pratik bir çözümle Beykoz'daki karları poşetleyerek kilometrelerce ötedeki evine götürmeye karar verdi.

Beykoz'dan kar toplayıp poşetle Tuzla'daki evine götüren baba oğluna sürpriz yaptı | Video

Evinin önüne geldiğinde balkonda kendisini karşılayan oğluna, poşette getirdiği karlardan yaptığı kar topunu fırlatan İrfan Güloğlu'nun bu jesti, oğlu için büyük bir sürpriz oldu. O anlardaki doğal tepkiler ve neşe, amatör bir kamera çekimiyle ölümsüzleşti.

Cep telefonuyla kaydedilen bu samimi görüntüler, sadece bir hava olayı farklılığını değil, aynı zamanda aile bağlarının sıcaklığını da yansıtıyor. Beykoz'dan Tuzla'ya taşınan bir poşet karın yarattığı mutluluk, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük beğeni topladı.