Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Un Nasıl Saklanır? Un Buzdolabında Saklanır Mı, Nerede Muhafaza Edilir?

Un Nasıl Saklanır? Un Buzdolabında Saklanır Mı, Nerede Muhafaza Edilir?

Un nasıl saklanır ya da un nerede saklanır sorularının yanıtı israftan kaçınmak için oldukça önemlidir. Gıdalarınızı uygun koşullarda saklayarak çok büyük bir israfın önüne geçebilirsiniz. Peki evde yemek yaptıktan sonra kalan un derin dondurucuya koyulur mu? Açılan un buzdolabında saklanır mı? Sadece açık unlar değil kapalı unlar da bazen bozulabilir. Kapalı un ne kadar dayanır merak ediyorsanız işte yanıtı!

Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:03
ABONE OL
UN NASIL SAKLANIR? UN BUZDOLABINDA SAKLANIR MI, NEREDE MUHAFAZA EDİLİR?

Un nasıl saklanır sorusu mutfakla ilgilenen birçok kişinin merak ettiği bir sorudur. Yemeklerde sıklıkla kullanılan unu israf etmeden doğru şekilde saklamak için un derin dondurucuya koyulur mu, un buzdolabında saklanır mı merak ediyor olabilirsiniz. Birçok yemeğin ana ürünü olan un nerede saklanır, kapalı un ne kadar dayanır? Sorularınızın yanıtları yazımızın devamında!

Un Nasıl Saklanır?

Öncelikle unun raf ömrünü uzatmak için son kullanma tarihine dikkat etmelisiniz. Marketten un alırken son kullanma tarihi en ileri tarihli unu alarak ununuzun raf ömrünü uzatabilirsiniz. Unu alıp kullandıktan sonra böceklenmesini önlemek için cam kavanozda saklamasınız. Cam kavanoza koyduğunuz unun kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatmalısınız. Bu şekilde unu oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Ayrıca unu saklayacağınız dolabın rutubetsiz olmasına da özen göstermelisiniz. Kavanozdaki unu alırken demir ve ıslak kaşık yerine kuru bir tahta kaşık kullanmanızda kalan unun ömrünü uzatacak bir püf noktadır. Ayrıca unun böceklenmemesi için saklama kabına defne yaprağı, kuru karanfil veya nergis çiçeği koyabilirsiniz. Unu kavanozda saklamak yerine orijinal ambalajda saklayacaksanız paketin ağzını sıkıca kapatıp bir poşetin içine koyabilirsiniz. Bu sayede ununuz daha uzun süre tazeliğini koruyacaktır.

Unun Bozulduğunu Nasıl Anlarsınız?

Türk mutfağındaki birçok yemeğin özellikle de lezzetli hamur işlerinin ana maddesi olan unu nasıl muhafaza edeceğiniz çok önemli. Ancak bazı durumlarda ununuz yine de bozulabilir. Peki bozulan unu nasıl anlarsınız? İşte bozulan unu anlamanın bazı püf noktaları;

  • Ununuzu koklayarak bozulup bozulmadığını anlayabilirsiniz. Bozuk un ekşi, küf ve bayat bir kokuya sahiptir.
  • Bozulmaya başlayan un renksiz görünür. Bu sebeple unun rengine bakarak da anlayabilirsiniz.
  • Unun bozulma nedenlerinden biri de nemdir. Nemle ve suyla temas eden un daha çabuk bozulur. Bu unda büyük kalıplar olur. Ununuzda bunu görüyorsanız ne yazık ki hepsini çöpe atmalısınız.
  • Bazı durumlarda bozulan un böceklenebilir. Ununuzun içinde böcek görüyorsanız bozulduğunu anlayabilirsiniz.

SON DAKİKA SON DAKİKA