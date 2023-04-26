Un Nasıl Saklanır? Un Buzdolabında Saklanır Mı, Nerede Muhafaza Edilir?

Un nasıl saklanır sorusu mutfakla ilgilenen birçok kişinin merak ettiği bir sorudur. Yemeklerde sıklıkla kullanılan unu israf etmeden doğru şekilde saklamak için un derin dondurucuya koyulur mu, un buzdolabında saklanır mı merak ediyor olabilirsiniz. Birçok yemeğin ana ürünü olan un nerede saklanır, kapalı un ne kadar dayanır? Sorularınızın yanıtları yazımızın devamında!

Un Nasıl Saklanır?

Öncelikle unun raf ömrünü uzatmak için son kullanma tarihine dikkat etmelisiniz. Marketten un alırken son kullanma tarihi en ileri tarihli unu alarak ununuzun raf ömrünü uzatabilirsiniz. Unu alıp kullandıktan sonra böceklenmesini önlemek için cam kavanozda saklamasınız. Cam kavanoza koyduğunuz unun kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatmalısınız. Bu şekilde unu oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Ayrıca unu saklayacağınız dolabın rutubetsiz olmasına da özen göstermelisiniz. Kavanozdaki unu alırken demir ve ıslak kaşık yerine kuru bir tahta kaşık kullanmanızda kalan unun ömrünü uzatacak bir püf noktadır. Ayrıca unun böceklenmemesi için saklama kabına defne yaprağı, kuru karanfil veya nergis çiçeği koyabilirsiniz. Unu kavanozda saklamak yerine orijinal ambalajda saklayacaksanız paketin ağzını sıkıca kapatıp bir poşetin içine koyabilirsiniz. Bu sayede ununuz daha uzun süre tazeliğini koruyacaktır.

Unun Bozulduğunu Nasıl Anlarsınız?

Türk mutfağındaki birçok yemeğin özellikle de lezzetli hamur işlerinin ana maddesi olan unu nasıl muhafaza edeceğiniz çok önemli. Ancak bazı durumlarda ununuz yine de bozulabilir. Peki bozulan unu nasıl anlarsınız? İşte bozulan unu anlamanın bazı püf noktaları;