Uyku Arkadaşı Nedir? Bebeklere Uyku Arkadaşı Kaç Aylıkken Verilir, Nasıl Alıştırılır?

"Uyku arkadaşı nedir, kaç aylıkken verilir?" gibi sorulara yanıt almak ebeveynler için son derece önemlidir. Dolayısıyla "Bebek uyku arkadaşı ne zaman kullanılmalı?" diyenlere net bir zaman diliminden söz edilmelidir. Bununla birlikte "Bebekler için uyku arkadaşı faydalı mı?" sorusu, bu alanda yapılan bilimsel çalışmalara göre yanıtlanabilir. "Bebek uyku arkadaşına nasıl alıştırılır?" diyenler için sıralanabilen adımlar ise bu nesnenin amacına uygun olarak kullanılmasını destekleyecektir.

Uyku Arkadaşı Nedir?

Bebeklere belli bir dönemde verilen uyku arkadaşı, genelde tüylü ve yumuşak bir yapıda olan oyuncakları temsil eder. Ayrıca uyku arkadaşı, bebeğin dikkatini çekmesi için tercih edilen ışıklı ve sesli bir oyuncak da olabilir. Bu oyuncakların bebeğe verilmesinin sebebi, uyku düzeni ve güven hissinin oluşturulmasıdır. Dolayısıyla uzmanlar tarafından belirtilen dönemlerde bebeklerin yatağına konulabilen uyku arkadaşının, amacına hizmet edecek bir oyuncak olmasına dikkat edilmelidir.

Bebeklere Uyku Arkadaşı Kaç Aylıkken Verilir?

Ayıcık, zürafa, panda ve fil gibi hayvan figürlü oyuncakların yanı sıra battaniye, yastık veya herhangi bir ilgi çekici nesnenin uyku arkadaşı olarak kullanılması mümkündür. Bebeklere uykuya dalma, uykuyu sürdürme ve güven hissine sahip olma gibi konularda fayda sağlayan bu oyuncaklar; uzmanlar tarafından belirtilen dönemlerde kullanılmalıdır. Dolayısıyla pek çok ebeveyn tarafından yanıt aranan "Bebek uyku arkadaşı ne zaman kullanılmalı?" sorusu, tüm detaylarıyla ele alınmalıdır.

Uyku arkadaşı olarak adlandırılan oyuncakların kullanılması önerilen dönemin 0-5 yaş arası olduğu bilinir. Bu bağlamda bir çocuğun 5 yaşına kadar uyku arkadaşıyla uyumasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilebilir. Ancak uyku arkadaşının bebeğe 4 aylık olmadan verilmemesi önerilir. Çünkü yenidoğanın ilk 3 ay boyunca annesiyle temas etmesinin son derece mühim olduğu görülür.

Bebekler İçin Uyku Arkadaşı Faydalı Mı?

Pek çok bebeğin uyku alışkanlığı kazanma sürecinde zorluk yaşadığı bilinir. Dolayısıyla bebeklere uygun dönemde verilen uyku arkadaşları, onların dikkatini çekip kendilerini güvende hissetmelerini sağlayabilir. Bir uyku arkadaşının en temel özelliği, bebeğin uykuya dalma ve uykuyu sürdürme konusunda belli bir düzen oluşturmasına katkıda bulunmasıdır. Fil, ayıcık, panda ya da bebek figürlü olabilen uyku arkadaşı oyuncaklarının diğer faydaları ise şu şekildedir;

Bebeğin uyuduğu yere konulan bu oyuncaklar, ona uyuması gerektiğini hatırlatır.

Söz edilen oyuncakların bebeklere daha konforlu bir uyku uyuma şansı sunduğu bilinir.

Genelde uzun kol ve bacakları bulunan uyku oyuncakları, çocukların uykuya dalma sürecini hızlandırabilir.

Özellikle sevimli bir tasarıma ve yumuşak bir dokuya sahip olan uyku oyuncakları, bebeklerin sakinleşmelerine de yardımcı olabilir.

Bebek Uyku Arkadaşına Nasıl Alıştırılır?

Her bir birey doğduğu andan itibaren farklı gelişimsel tepkiler gösterebilir. Bu nedenle uyku arkadaşı olarak kullanılan oyuncakların bebeklere belli bir alıştırma süreci kapsamında sunulması önemlidir. Bebeklere uyku oyuncağı verilirken dikkate alınması gereken uygulamalar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;