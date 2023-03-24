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Uykudaki en korkulan durum: Karabasan! Asıl nedeni ise…

Hiç uyuya kaldığınız veya uyandığınızda tek bir kasınızı bile hareket ettiremediğiniz oldu mu? Korkunç bir duygu aslında şaşırtıcı derecede yaygındır. Buna "uyku felci" ya da “karabasan” denir ve bilinç ile hayal dünyası arasındaki bulanık sınırda meydana gelen geçici bir hareket edememe anlamına gelir. Temel olarak, uyku modunda olduğunuz ama beyniniz aktif olduğu bu durumu toplumun %30’u deneyimliyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 15:10
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Uykudaki en korkulan durum: Karabasan! Asıl nedeni ise…

The Sleep Foundation, bireylerin sık sık rahatsız edici halüsinasyonlar ve boğulma hissi içeren uyku felci sırasında farkındalığı koruduğunu söylüyor.

Bu durum hem uyku hem de uyanıklık unsurlarını içerir, kısmen bu yüzden rahatsız edici semptomlara yol açabilir. Bu kısa hareket edememe, atoni olarak bilinen anlık bir kas kontrolü kaybına bağlıdır.

The Sleep Foundation, standart hızlı göz hareketi (REM) uykusunun, genellikle rüyaların gerçekleşmesini önlemeye yardımcı olan atoni ile birlikte canlı rüya görmeyi içerdiğini söylemekte. Atoni aslında normal şartlarda uyanınca sona erer, bu nedenle kişi uykusunda hareket edemediğinin farkına varmaz.

Sonuç olarak, araştırmacılar uyku felcinin karışık bir bilinç durumu içerdiğine inanmaktadır. Uyku felci bölümlerinin yaklaşık yüzde 75'i, tipik rüyanızdan belirgin şekilde farklı olan halüsinasyonları içerir. Atonide olduğu gibi, bunlar uykuya dalarken (hipnagojik halüsinasyonlar) veya uyanırken (hipnopompik halüsinasyonlar) ortaya çıkabilir.

Uyku felci sırasındaki halüsinasyonlar üç farklı kategoriye ayrılır.

Davetsiz misafir halüsinasyonları: Bu halüsinasyonlar, odada tehlikeli bir kişinin veya varlığın algılanmasını içerir .

Göğüs basıncı halüsinasyonları: Karabasan halüsinasyonları olarak da adlandırılan bu deneyim boğulma hissine neden olabilir. Bunlar sıklıkla davetsiz bir misafir halüsinasyonu ile birlikte ortaya çıkar.

Vestibüler motor (VM) halüsinasyonları: VM halüsinasyonları, uçma veya vücut dışında olma hissi gibi hareket hislerini içerebilir.

Uyku felcinin tehlikeli kabul edilmediğini ve duygusal sıkıntıya neden olabilmesine rağmen yine de iyi huylu bir durum olarak sınıflandırıldığını hatırlamak önemlidir.

Uyku felci sırasında ne olur?

Uyku felci sırasında şunları hissedebilirsiniz:

  • Uyanık ama hareket edemiyor, konuşamıyor veya gözlerini açamıyor olma hali
  • Sanki odanızda biri varmış hissi
  • Sanki bir şey seni aşağı itiyormuş hissi
  • Korkmuş olma hali
  • Bu duygular birkaç dakikaya kadar sürebilir.

Uyku felcinin nedeni nedir?

Uyku felci, uyanırken veya uykuya dalarken kaslarınızı hareket ettiremediğinizde olur. Bunun nedeni, uyku modunda olmanıza rağmen beyninizin aktif olmasıdır.

Uyku felcinin neden olabileceği net değildir, ancak şunlarla bağlantılı olduğu düşünülmektedir:

  • Uykusuzluk hastalığı
  • Bozulmuş uyku düzeni – örneğin vardiyalı çalışma veya jet lag nedeniyle
  • Narkolepsi - bir kişinin aniden uykuya dalmasına neden olan uzun vadeli bir durum
  • Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
  • Yaygın anksiyete bozukluğu
  • Panik atak
  • Ailede uyku felci öyküsü

Önlemeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz şeyler

Uyku alışkanlıklarınızı değiştirerek uyku felcini önleyebilirsiniz.

Şunları deneyebilirsiniz:

  • Düzenli olarak günde 7 ila 9 saat uyumak.
  • Her gece yaklaşık aynı saatte yatıp her sabah aynı saatte kalkmak.
  • Düzenli egzersiz yapmak, ancak yatmadan önceki dört saat içinde değil.

Ve şunları yapmadığınızdan emin olun:

  • Yatmadan kısa bir süre önce büyük bir öğün yemek, kafein tüketmek.
  • Sırt üstü uyumak. Çünkü bu uyku felcinin ortaya çıkma olasılığını artırabilir.

Uzmanlar uyumak için çok endişeli veya korkmuş hissediyorsanız ve/veya uykusuzluk nedeniyle her zaman yorgunsanız, bir doktora danışmanızı öneriyor.

Nasıl tedavi edilir?

Bir pratisyen hekim, uykusuzluk veya travma sonrası stres bozukluğu gibi uyku felcini tetikleyebilecek altta yatan bir durumu tedavi edebilir.

Bu yardımcı olmazsa, sizi uyku koşullarında uzmanlaşmış bir doktora yönlendirebilirler.

Size genellikle depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç verilebilir. Bu tür ilaçları daha düşük dozda almak da uyku felcinin önüne geçmeye yardımcı olabilir. Bilişsel davranışçı terapi (CBT) de doktorunuz tarafından önerilebilir.

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