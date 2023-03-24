Uykudaki en korkulan durum: Karabasan! Asıl nedeni ise…

Bu durum hem uyku hem de uyanıklık unsurlarını içerir, kısmen bu yüzden rahatsız edici semptomlara yol açabilir. Bu kısa hareket edememe, atoni olarak bilinen anlık bir kas kontrolü kaybına bağlıdır.

The Sleep Foundation, standart hızlı göz hareketi (REM) uykusunun, genellikle rüyaların gerçekleşmesini önlemeye yardımcı olan atoni ile birlikte canlı rüya görmeyi içerdiğini söylemekte. Atoni aslında normal şartlarda uyanınca sona erer, bu nedenle kişi uykusunda hareket edemediğinin farkına varmaz.

Sonuç olarak, araştırmacılar uyku felcinin karışık bir bilinç durumu içerdiğine inanmaktadır. Uyku felci bölümlerinin yaklaşık yüzde 75'i, tipik rüyanızdan belirgin şekilde farklı olan halüsinasyonları içerir. Atonide olduğu gibi, bunlar uykuya dalarken (hipnagojik halüsinasyonlar) veya uyanırken (hipnopompik halüsinasyonlar) ortaya çıkabilir.