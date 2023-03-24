Uykudaki en korkulan durum: Karabasan! Asıl nedeni ise…

The Sleep Foundation, bireylerin sık sık rahatsız edici halüsinasyonlar ve boğulma hissi içeren uyku felci sırasında farkındalığı koruduğunu söylüyor.
Bu durum hem uyku hem de uyanıklık unsurlarını içerir, kısmen bu yüzden rahatsız edici semptomlara yol açabilir. Bu kısa hareket edememe, atoni olarak bilinen anlık bir kas kontrolü kaybına bağlıdır.
The Sleep Foundation, standart hızlı göz hareketi (REM) uykusunun, genellikle rüyaların gerçekleşmesini önlemeye yardımcı olan atoni ile birlikte canlı rüya görmeyi içerdiğini söylemekte. Atoni aslında normal şartlarda uyanınca sona erer, bu nedenle kişi uykusunda hareket edemediğinin farkına varmaz.
Sonuç olarak, araştırmacılar uyku felcinin karışık bir bilinç durumu içerdiğine inanmaktadır. Uyku felci bölümlerinin yaklaşık yüzde 75'i, tipik rüyanızdan belirgin şekilde farklı olan halüsinasyonları içerir. Atonide olduğu gibi, bunlar uykuya dalarken (hipnagojik halüsinasyonlar) veya uyanırken (hipnopompik halüsinasyonlar) ortaya çıkabilir.
Uyku felci sırasındaki halüsinasyonlar üç farklı kategoriye ayrılır.
Davetsiz misafir halüsinasyonları: Bu halüsinasyonlar, odada tehlikeli bir kişinin veya varlığın algılanmasını içerir .
Göğüs basıncı halüsinasyonları: Karabasan halüsinasyonları olarak da adlandırılan bu deneyim boğulma hissine neden olabilir. Bunlar sıklıkla davetsiz bir misafir halüsinasyonu ile birlikte ortaya çıkar.
Vestibüler motor (VM) halüsinasyonları: VM halüsinasyonları, uçma veya vücut dışında olma hissi gibi hareket hislerini içerebilir.
Uyku felcinin tehlikeli kabul edilmediğini ve duygusal sıkıntıya neden olabilmesine rağmen yine de iyi huylu bir durum olarak sınıflandırıldığını hatırlamak önemlidir.
Uyku felci sırasında ne olur?
Uyku felci sırasında şunları hissedebilirsiniz:
Uyku felcinin nedeni nedir?
Uyku felci, uyanırken veya uykuya dalarken kaslarınızı hareket ettiremediğinizde olur. Bunun nedeni, uyku modunda olmanıza rağmen beyninizin aktif olmasıdır.
Uyku felcinin neden olabileceği net değildir, ancak şunlarla bağlantılı olduğu düşünülmektedir:
Önlemeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz şeyler
Uyku alışkanlıklarınızı değiştirerek uyku felcini önleyebilirsiniz.
Şunları deneyebilirsiniz:
Ve şunları yapmadığınızdan emin olun:
Uzmanlar uyumak için çok endişeli veya korkmuş hissediyorsanız ve/veya uykusuzluk nedeniyle her zaman yorgunsanız, bir doktora danışmanızı öneriyor.
Nasıl tedavi edilir?
Bir pratisyen hekim, uykusuzluk veya travma sonrası stres bozukluğu gibi uyku felcini tetikleyebilecek altta yatan bir durumu tedavi edebilir.
Bu yardımcı olmazsa, sizi uyku koşullarında uzmanlaşmış bir doktora yönlendirebilirler.
Size genellikle depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç verilebilir. Bu tür ilaçları daha düşük dozda almak da uyku felcinin önüne geçmeye yardımcı olabilir. Bilişsel davranışçı terapi (CBT) de doktorunuz tarafından önerilebilir.