Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlatıyor: Bu işaretler ilişkinizin bittiğinin göstergesi!





İlişkisel problemleri çözmek için yardım talep etmiyorsanız...



Çiftlerin yaşanan problemleri göz önüne alıp çözmek için çaba göstermemeleri veya çözemiyorlarsa da bir ilişki terapistinden yardım alması gerekir. Eğer ki çözüm arayışına karşı partnerlerden biri veya her ikisi de isteksizse ilişkinin düzelmesine karşı artık partnerlerin kayıtsızlaştığınızı gösterir.



Sürekli olarak birbirinizden uzaklaşmaya ihtiyaç duyuyorsanız...



İlişki partnerlere keyif ve güven verici olmalı. Eğer ki ilişki esnasında sürekli birbirinizden uzak kalmaya hissediyorsanız ilişkinizin bitiş noktasına yaklaştığını söylemek mümkündür.



Yalnız olduğunuz zamanları hayal ediyorsanız...



İlişkiniz eğer olumlu şekilde ilerlemiyorsa yalnız olduğunuz zamanları hayal etmek size keyif vermeye başlamış olabilir. Çoğu zaman partneriniz olmadığı zamanlarla ilgili hayaller kurmaya başladıysanız bir şeyler yolunda gitmemeye başlamıştır.





Birbirinizi desteklemeyi bıraktıysanız...



Doğru bir ilişkide partnerler birbirlerini destekler, gerektiğinde de yardım ederler ve fedakarlıklar yaparlar. Ilişkinizin kötü yönde gittiğinin göstergelerinden biri de bundan ötürü partnerlerin birbirine yardım etmeyi, birbirleri için bir şeyler yapmayı bırakmalarıdır.



İlişkiyi nasıl bitireceğinizi bilmediğinizden bunu farklı davranışlarla yansıtmaya çabalıyorsanız...



Partnerlerin birbirlerinin beklentilerini karşılamaması, yapılan hatalardan pişmanlık duymaması, sürekli karşı tarafı suçlaması gibi durumlar kişilerin ilişkiyi bitirmeye cesareti olmadığından ötürü yaptığı manipülatif davranışlar olabilir.



Partnerinize karşı sürekli öfke hissediyorsanız...



İlişkiniz içindeki problemler iletişim kurup halletmeye çalıştığınızda daha da çözülemez bir hal alıyorsa hatta çoğunlukla birbirinizi eleştirmek ve yermek ile sonuçlanıyorsa ilişkinizin gidişatı iyi değildir 4 Özlem duygunuzda büyük bir değişim olduysa...