Vazelini bir de böyle kullanın! Etkisine inanamayacaksınız: Çizikleri bitiriyor, kırık saç uçlarını onarıyor

Bahçenizdeki bitkileri korumaktan, eşsiz bir peeling jeli uygulamasına kadar birbirinden farklı amaçlar için kullanılabilecek olan vazelin, pratik bir kullanım sunuyor. Petrol jölesi olarak da bilinen vazelin, birbirinden farklı alanlarda yaşam kolaylaştırıyor. İşte hem güzellik hem de temizlik ipucuna dönüşen vazelinin kullanım alanları…
TEMİZ BUZDOLABI RAFLARI
Kolaylıkla kirlenen buzdolabı raflarından kurtulmak, uzun süre sonra zor hale gelebilir. Çıkmayan lekeler, birikmiş kalıntılarla oluşan yapışkan tabaka… Vazelin tüm bu sorunlardan dakikalar içinde kurtulmanızı sağlıyor. Üstelik rafların birleşme noktalarındaki kalan ve çıkmayan lekeler üzerinde de oldukça etkilidir. Bu lekelerin ve rafların geçiş bölümlerine süreceğiniz vazelin, lekeleri yumuşatacaktır. Ardından temiz bir bezle sildiğinizde tüm lekelerden saniyeler içinde kurtulabilirsiniz.
BURUNDAKİ ÇATLAMAYI ÖNLEMEK
Soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklar sırasında ortaya çıkan ciltteki kızarıklık, tahriş sorununu ortadan kaldırmak için vazelin en iyi çözümlerden birine dönüşüyor. Etkilenen bölgelere sürüldüğünde kısa sürede rahatlama sağlayan bu ürün, aynı zamanda iyileşmeyi de kolaylaştırır. Özellikle yoğun burun akıntısının yaşandığı dönemlerde silme nedeniyle ortaya çıkan burun tahrişlerini ve çatlaklarını da önlemenin yanı sıra iyileştirebilir.
KIRIK SAÇ UÇLARINI TEK ADIMDA YOK EDİN
Vazelin, yaşamınızı kolaylaştıran birçok alanda kullanabilir. Örneğin; yoğun bir şekilde kırılmış saç uçlarını kestirmeye vakit bulamadığınız için şekillendirmek, oldukça zorlu bir sürece dönüşebilir. Fakat gizli bir yöntem mevcut: Vazelini kırık saç uçlarına hafifçe sürmek, geçici bir düzelmiş görünüm vererek daha kolay şekillendirmeyi mümkün kılabilir.
ETKİLİ PEELİNG UYGULAMASI
Peeling, ciltte istenmeyen lekeleri, kirliliği ve ölü derileri ortadan kaldırarak en taze cilt katmanın ortadan kalkmasını sağlar. Vazelin ise nazik bir peelingin en iyi yöntemlerinden birini oluşturuyoruz. Biraz şeker veya deniz tuzu ekleyerek vazelini iyice karıştırın. Ardından bu karışımı dairesel hareketlerle peeling uygulamak istediğiniz bölgeye sürün. Birkaç dakika uygulama sırasında cildinizde hem nemlendirme hem de ölü deriyi ortadan kaldırma işlemini tamamlayabilirsiniz.
ŞEKLE GİRMEYEN KAŞLARI DÜZELTİN
Kaşlarınız genellikle dağınık ve şekilsiz duruyorsa, düzene sokmanın en iyi yöntemlerinden biri; vazelin kullanımı oluyor. Üstelik bir süre parlaklık ve şıklık sağlayabilir. Vazelin uygulayarak kaşlarınızı daha kolay şekillendirebilir ve uzun süre daha düzgün görünmesi kolaylaştırır.
MOBİLYA RESTORASYONU
Mobilyalar, sıklıkla çizikler ve lekelerin oluştuğu ve sıklıkla çevresel etkenlere bağlı olarak çeşitli hasarlar ortaya çıkabilir. Bunun için de çözüm vazelinden geçiyor. Düzenli olarak lekelerin veya çiziklerin olduğu bölgeye sürerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.
BOYA KALINTILARINDAN KURTULMAK
Saç boyama esnasında genellikle cildinizi de boyamak, kaçınılmaz bir sonuçtur. Saç çizgisi boyunca kafa çevrenizde de oluşan ve çok zor çıkan bu boya lekelerini en baştan önleyebilirsiniz. Boya yapmadan önce bu çizgilere bulaşmasını engellemek için vazelin sürün ve ardından saç boyama işlemine geçin. Saçlarınızda harika rengi bulurken, cildinizde hiçbir leke kalmadan bu bakım sürecini tamamlayabilirsiniz.
SIKIŞMIŞ BİR YÜZÜĞÜ ÇIKARMAK
Vazelinin en klasik kullanımlardan biri; parmağa sıkışmış bir yüzüğü çıkarmak. Başta kolaylıkla taktığınız yüzük, şişmeler nedeniyle sıkışabilir. Fakat bu yüzüğün bir kelepçeye dönüştüğünüzü düşünmenize gerek yok. Sıkışmış bir yüzüğü çıkarmak için hiç zorlamadan önce vazelin sürün ve çevresinde yavaşça hareket ettirin.
DAHA KALICI PARFÜM KOKUSU
Parfüm sıkmadan önce özellikle bilek ve boyun gibi nabız noktalarına vazelin sürerek en sevdiğiniz kokuları en uzun süre kullanabilirsiniz. Vazelin, sprey ve cilt arasında bariyer oluşturarak parfüm kokusunun daha yoğun ve kalıcı kalmasını sağlar.
BİTKİLERİNİZ İÇİN KORUYUCU BİR KALKAN
Vazelin, bitkilerinizi zararsız bir şekilde korumak için ideal seçeneklerden biri. Küçük bir parça vazelini, tuz ile karıştırdıktan sonra saksılarının kenarlarına bu karışımdan sürün, Bu işlem, birçok haşerenin, salyangozlar ve sümüksü böceklerin bitkilere yaklaşması ihtimalini ortadan kaldırarak uzun süre renkli ve sağlıklı bir bahçeye sahip olmanızı sağlar.