Vücutta Pire Olduğu Nasıl Anlaşılır? Pire Isırığı Nasıl Ayırt Edilir, Kaşınır Mı?

Vücutta pire olduğu nasıl anlaşılır sorusuna yanıt vermeden önce pireler hakkında genel bilgi sahibi olmak ve bu problem yaratan canlıların kim olduğunu bilmek önemlidir. Örneğin pire ısırığı kaşınır mı gibi soruların yanıtını bilmek ve pire ısırığı nasıl anlaşılır konusunda bilgi sahibi olmak kişinin pire kontrolünü evde kendi kendine de bir ölçüye kadar yapabilmesini sağlar. Vücutta pire olduğu nasıl anlaşılır sorusuna doğru kaynaklardan beslenerek yanıt getirdik.

Vücutta Pire Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Vücutta pirenin olup olmadığını anlamak için evde bireyler, ebeveynler ya da hayvan sahipleri kendilerince teşhislerde bulunabilirler. Bunlar için aşağıdaki maddeleri bilmek yeterli gelecektir.

Pire görüntüsü: bilindiği üzre pireler genel anlamda minik, kahverengi ya da siyah renge sahip, sıçrayan bir böcek türüdür. Eğer bu pireler çıplak gözle fark edilebilir düzeydeyse vücutta ya da hayvanın tüyleri üzerinde görüntülenebiliyorsa pire teşhisi koymak mümkündür. Lezyonlar: kırmızı renkte olan kabarık lezyonlar pire ısırıklarına işaret eder. Genel olarak minik, kırmızı ve kabarık lezyonlar pirenin varlığına işaret eder. Mevzubahis ısırıklar genel olarak minik gruplar halinde bulunurlar. Kaşıntı ve tahriş unsuru: pire ısırıkları doğal olarak kaşıntıya ve tahrişe neden olmaktadırlar. Kişinin vücudunda ya da hayvanın vücudunda devamlı surette kaşıntı ve tahriş durumu söz konusuyla bu pirelerin varlığına dair güçlü bir işarettir. Pire dışkısı: pireler var oldukları bölgelerde minik siyah dışkılar bırakarak tüylerde ya da saçlarda kendilerini belli ederler. Pire dışkısı sıkıştırıldığında hayvan kanı taşıdığından dolayı kırmızımtırak bir renge bürünürler. Hayvanlarda tüy yalama ya da kaşınma: eğer hayvan son derece fazla kaşınıyor ve kendini yalıyorsa hayvanlar bu rahatsızlığı sonlandırmak için bu hareketleri sergiliyor olabilirler. Pire şüphesi olan hayvanda bu eylemler gözüküyorsa pire bulunma olasılığı daha yüksektir.

Eğer vücutta ya da evcil hayvanda pirelenme şüphesi varsa, kişi evde kendisi yukarıda bahsedilen metotlarla minik çaplı bir muayene yapabilir. Fakat esas şüpheleri sonlandıracak olan ve doğru teşhisi koyabilecek olan kişi mutlaka ama mutlaka bir hekim ya da veterinerdir.

Pire Isırığı Nasıl Anlaşılır?

Pire ısırıklarının en önemli özelliklerinden biri belki de kaşıntıdır. Pire ısırıkları vücutta son derece şiddetli kaşınmalara sebep olur. İzler, kabarcıklar, küçük kırmızı lezyonlar ve pire izlerini kaşımaya bağlı vücutta yayılan enfeksiyon pire ısırığının en temel göstergelerindendir.