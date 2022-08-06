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Yağ lekesini anında söküp atıyor! Kıyafetler 3 malzeme ile ilk günkü haline dönecek

Arkadaşlarınız için verdiğiniz bir akşam yemeği davetinde beyaz bir gömlek giydiğinizi düşünün. Tam misafirleriniz gelmeden önce salatayı hazırlarken üzerinize yağ dökülmesi gecenizi mahvetmek için yeterlidir. Ancak bu yağ lekesinden kısa sürede kurtulmanız ve kıyafetinizi doyasıya giymeniz için oldukça basit bir yöntem bulunuyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2022 11:21
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Yağ lekesini anında söküp atıyor! Kıyafetler 3 malzeme ile ilk günkü haline dönecek

Giysilerdeki yağ lekesini temizlemek için önereceğimiz bir tüyo bulunuyor. Bu yöntem sayesinde masa örtüsünden gömleğe kadar her türlü kumaştan yağ lekesini çıkarmanız mümkün.

Gerekli Malzemeler;

  • Bulaşık deterjanı (yağ sökücü özelliği bulunan)
  • Hidrojen peroksit
  • Karbonat
  • Diş fırçası

UYGULAMA

  1. Öncelikle lekeye doğrudan müdahale edin. Lekenin üzerine biraz bulaşık deterjanı dökün ve biraz su ekleyerek ovalayın. Lekeyi durulayıp aynı işlemi bir defa daha tekrarlayın.
  2. Leke çıktıysa kıyafetinizi yıkayın ancak kurutucuya koymadan önce mutlaka lekenin çıkıp çıkmadığını kontrol edin.
  3. Çıkmayan yağ lekeleri için biraz daha bulaşık deterjanı döküp aynı adımları tekrarlayın.
  4. Ardından üzerine az miktarda hidrojen peroksit püskürtüp üzerini karbonat ile kaplayın.
  5. Son olarak bir diş fırçası kullanarak lekeli bölgeyi hafifçe ovalayın ve ardından durulayın. Leke çıkmışsa etiketini kontrol ederek sıcak suyla yıkayın. Ürünü kurutucuya atmadan önce mutlaka lekenin çıktığından emin olun.
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