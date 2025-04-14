Yağ lekesini dakikalar içerisinde yok eden yöntem! 2 malzeme yeterli oluyor...

Yağ lekeleri, su itici özellikleri nedeniyle çıkarılması en zor lekeler arasında yer alıyor. Su bazlı temizleyicilere karşı dirençli olan bu lekeler, kumaş liflerinin derinliklerine işleyerek kalıcı hale gelebiliyor.
İŞTE ADIM ADIM UYGULAMA
Lekenin altına bir tabak yerleştirin.
Lekenin üzerine az miktarda bulaşık deterjanı dökün.
Üzerine bol miktarda karbonat serpin.
Karışımın kıyafete işlemesi için 10 dakika bekleyin.
Gerekirse küçük bir fırça yardımıyla lekeye yedirin.
Sürenin sonunda, giysiyi her zamanki gibi yıkayın.
Chantel, bu işlemin ardından yağ lekelerinin tamamen ortadan kalkacağını söylüyor. Bulaşık deterjanı yağı temizlenmesini kolaylaştırırken, karbonat yağı emerek kumaştan çekiyor.
BU YÖNTEMİ UYGULAMADAN ÖNCE DİKKAT!
Ancak bu yöntemi uygularken dikkatli olunmalı. Bazı kullanıcılar, karbonatın kıyafetlerde renk solmasına neden olabileceğini bildirdi. Özellikle yün, ipek ve kaşmir gibi hassas kumaşlar ile pH'a duyarlı boyalarda bu tür riskler oluşabiliyor. Bu yüzden yöntemi uygulamadan önce kıyafetin görünmeyen bir bölgesinde denemeniz öneriliyor.