Yağ lekesini dakikalar içerisinde yok eden yöntem! 2 malzeme yeterli oluyor...

BU YÖNTEMİ UYGULAMADAN ÖNCE DİKKAT!

Ancak bu yöntemi uygularken dikkatli olunmalı. Bazı kullanıcılar, karbonatın kıyafetlerde renk solmasına neden olabileceğini bildirdi. Özellikle yün, ipek ve kaşmir gibi hassas kumaşlar ile pH'a duyarlı boyalarda bu tür riskler oluşabiliyor. Bu yüzden yöntemi uygulamadan önce kıyafetin görünmeyen bir bölgesinde denemeniz öneriliyor.