Yağmur çamur demeden kıyasıya yarıştılar! 15'incisi düzenlenen "Laz Ralli Tahta Araba Yarışları" köylüleri eğlenceye boğdu...

Kosanoğlu, yağış nedeniyle yarışları zor şartlar altında gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "İnanılmaz keyifli ve güzel oldu. Zor şartlar bile bizim yarışmacılarımızı etkilemedi. Gerekli tedbirleri aldık. Yol kenarlarında saman balyalarını koyduk." diye konuştu.

Yarışmada çocuklar kategorisinde birinci olan Osman Sarı ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Birinci olacağımı düşünmüyordum ama oldum. Çok ıslandım, yağış gözümü kapattı. Yağmur bana engel olmadı çok güzel yarıştım." dedi.