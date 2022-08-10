Yalnızca çamaşırları temizlemiyor! Çamaşır deterjanıyla neler yapabildiğinize inanamayacaksınız

İlk olarak 1930'larda sabun tozu olarak ortaya çıkan bu deterjanlar, şu anki kullandığımız hale dönüştü. Çamaşır deterjanındaki birincil bileşenler, yüzey aktif maddelerdir. Her yüzey aktif madde molekülünün bir ucu yağa ve kire doğru çekilirken, diğer ucu suya doğru yönelir. Bu sayede deterjanın giysilerdeki kirli noktalara nüfuz etmesi sağlanır.
Çamaşır makinesi içerisinde dönme esnasında moleküle yapışan bu kir, kumaştan ayrılarak suda yıkanır. Satın aldığınız deterjanın türüne bağlı olarak, kumaşların temiz ve ferah kalmasına yardımcı olan kokular, parlatıcılar ve enzimler gibi katkı maddeleri de olabilir.
SIVI DETERJAN
Olağanüstü temizleme gücü nedeniyle, mutfakta fazladan bir şişe sıvı çamaşır deterjanı bulundurabilirsiniz. Kir ve lekelere karşı etkinliği, diğer temizlik ürünleri bittiğinde yedek olarak kullanabilirsiniz.
Deterjan, giysilerdeki yağ bazlı lekelere yapışan aynı yüzey aktif maddeler, normal el sabunu işe yaramadığında en iyi seçeneklerden birine dönüşür.
Örneğin; yüzeylerdeki kirli yağ dokularını temizlemek, çıkarılması zor olan lekeleri ortadan kaldırmak için en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.
Sıvı çamaşır deterjanı, zeminlerde özellikle yağlı alanları temizlemek için de kullanılır.
TOZ DETERJAN
Toz çamaşır deterjanı, ovma gücü yüksek ve yağ çıkarıcı yüzey aktif maddeler sayesinde toz deterjanı etkili bir fırın rafı temizleyicisi olarak kullanabilirsiniz. Rafları fırından çıkardıktan sonra ¾ fincan deterjanla birlikte büyük bir sıcak su küvetine batırın. Bu rafları, 12 ila 24 saat arasında ıslanmasına izin verin. Yağ ve kalıntıları iyice gevşemesi sayesinde oldukça kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz.
Mutfaktaki döşemeli yüzeyler veya kilimlerde yağ lekelerini çıkarmak için toz deterjan kullanmak, en iyi alternatiflerden biri. Lekelerin üzerine biraz toz çamaşır deterjanı serptikten sonra nemli bir bezle veya fırçayla hafifçe ovalayın. Deterjanı çıkarmak için temiz, nemli bir bez kullanın ve kullandığınız alanın kurumasını bekleyin.