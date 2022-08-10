Yalnızca çamaşırları temizlemiyor! Çamaşır deterjanıyla neler yapabildiğinize inanamayacaksınız

İlk olarak 1930'larda sabun tozu olarak ortaya çıkan bu deterjanlar, şu anki kullandığımız hale dönüştü. Çamaşır deterjanındaki birincil bileşenler, yüzey aktif maddelerdir. Her yüzey aktif madde molekülünün bir ucu yağa ve kire doğru çekilirken, diğer ucu suya doğru yönelir. Bu sayede deterjanın giysilerdeki kirli noktalara nüfuz etmesi sağlanır.

Çamaşır makinesi içerisinde dönme esnasında moleküle yapışan bu kir, kumaştan ayrılarak suda yıkanır. Satın aldığınız deterjanın türüne bağlı olarak, kumaşların temiz ve ferah kalmasına yardımcı olan kokular, parlatıcılar ve enzimler gibi katkı maddeleri de olabilir.