Yastıklardaki lekeyi tek hamlede söküp atıyor! Uzmanlar az bilinen temizlik hilesini paylaştı…

Yastıklarda sarı lekeler genellikle ter, yağ veya vücut salgıları gibi faktörlerden kaynaklanır. Uyurken terleme oldukça yaygın bir durumdur ve bu ter yastık kılıfına ve yastık dolgusuna emilebilir. Terde bulunan mineraller ve tuzlar zamanla yüzeyde sarı lekelere dönüşebilir. Bunun yanı sıra, ciltteki yağlı ürünler, saç ürünleri veya vücut losyonları da yastıklarda lekelere neden olabilir. Bu yağlar yastık kılıfına ve dolguya emilir ve zamanla sarı bir renk alabilir. Ayrıca, vücut salgıları da yastıklarda sarı lekelere yol açabilir. Bunlar genellikle uyku sırasında vücuttan gelen salgılardır ve yastıkta birikerek sarı lekelere dönüşebilir.
Yastıklardaki sarı leke ne kadar yıkanırsa yıkansın çıkmayabilir ve yastık temiz olmasına rağmen kirli kirli gibi görünmesine neden olabilir. Ancak temizlik uzmanları bu lekelere karşı az bilinen oldukça etkili bir tüyo paylaştı.
Temizlik uzmanları yastıkların sararmasının en yaygın sebebinin ter olduğunu ve hepimizin gece boyunca terlediğini söylüyor.
Nem bir yastık kılıfından ve altındaki yastığa sızdığında lekeye neden olabilir ve serinleyemediğiniz o rahatsız edici yaz gecelerinde daha büyük sorunlara neden olabilir.
Ancak dikkat etmeniz gereken tek nem ter değildir, çünkü sararmaya ıslak veya yağlı saçlar da neden olabilir.
Temizlik uzmanları şöyle diyor: "Terlemeye ek olarak, saçınız da sararmanın asıl nedeni olabilir: Özellikle çok yağlı bir yapıya sahipse veya sık sık ıslak veya nemli saçla yatağa gidiyorsanız.
"Bazı makyaj ve cilt bakım ürünleri de sarı lekelerin sebebi olabilir. Salya da olabilir. Yastık kılıfınızın önüne su geçirmez bir yastık koruyucu koymak, birçok renk değişikliğini önlemeye yardımcı olabilir."
Ancak lekeler oluştuktan sonra onları çıkarabilecek kullanışlı bir tüyo da var.
Temizlik uzmanları şöyle dedi: Lekelere bir leke çıkarma spreyi veya kremiyle veya karbonat ve su karışımından yapılmış bir macunla noktasal işlem uygulayarak başlayabilirsiniz."
Uzmanlar, yastıklarınızdaki lekeleri çıkarmak için mümkün olan en kısa sürede müdahale etmenin önemli olduğunu söylüyor. Çünkü leke orada ne kadar uzun süre kalırsa çıkarılması da bir o kadar zor olacaktır.
Yastıklar ayrıca bu lekelerden bağımsız olarak yılda iki kez mutlaka yıkanmalıdır.