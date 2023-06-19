Yastıklardaki lekeyi tek hamlede söküp atıyor! Uzmanlar az bilinen temizlik hilesini paylaştı…

Temizlik uzmanları şöyle diyor: "Terlemeye ek olarak, saçınız da sararmanın asıl nedeni olabilir: Özellikle çok yağlı bir yapıya sahipse veya sık sık ıslak veya nemli saçla yatağa gidiyorsanız.

Ancak dikkat etmeniz gereken tek nem ter değildir, çünkü sararmaya ıslak veya yağlı saçlar da neden olabilir.

"Bazı makyaj ve cilt bakım ürünleri de sarı lekelerin sebebi olabilir. Salya da olabilir. Yastık kılıfınızın önüne su geçirmez bir yastık koruyucu koymak, birçok renk değişikliğini önlemeye yardımcı olabilir."

Ancak lekeler oluştuktan sonra onları çıkarabilecek kullanışlı bir tüyo da var.

Temizlik uzmanları şöyle dedi: Lekelere bir leke çıkarma spreyi veya kremiyle veya karbonat ve su karışımından yapılmış bir macunla noktasal işlem uygulayarak başlayabilirsiniz."