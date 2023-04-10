Yatağınızı acilen temizlemeniz gerektiğini gösteren 7 işaret! Temizlik uzmanları paylaştı…

Ancak yatağımız bu canlılar için ideal bir yaşam ortamıdır. Sıcaklığın ve besinin olduğu bu alan temiz tutulmadığında uyku kalitemizi de olumsuz yönde etkileyebilir. Uzmanlar ise yatağınızın temizlenmesi gerektiğini gösteren işaretleri paylaştı.
OLAĞANDIŞI KOKU
Yatak konusunda uzmanlaşmış kişiler durumu şöyle açıkladı: "Tahtakurularının ilk belirtilerinden biri, kirli bir giysi yığını gibi, orada olmasının net bir nedeni olmamasına rağmen, yatak odanızda bulunan tuhaf, küf kokusudur."
"Tahtakuruları kendilerini tehdit altında hissettiklerinde, hafif bir ahududu, kişniş veya badem kokusu olan alarm feromonları denilen şeyi yayarlar." Ciddi tahtakurusu vakalarında bu koku ölü böcek kokusuyla karışacak ve hücre kılıflarını dökerek paslı bir koku oluşturacaktır."
ISIRIKLAR
Bir gece uykusundan kırmızı, kaşıntılı ısırıklarla uyanırsanız, bu, genellikle gece boyunca kanla beslendikleri için tahtakurularının bir işareti olabilir. Genellikle kollarda, ellerde ve bacaklarda görünürler ve küçük kümeler halinde olurlar, ancak tek ısırıklar olarak da ortaya çıkabilirler.
Uzmanlar, "Bu ısırıklar genellikle tehlikeli değildir, ancak bazı insanlar alerjik olabilir. Bu nedenle aşırı kaşıntı, şişlik, su toplaması veya ateş yaşarsanız bir uzmanından yardım almanız çok önemlidir" diyor.
KAN LEKELERİ
Uzmanlar şöyle devam ediyor: "Bir tahtakurusu beslenmesini bitirdiğinde, uyku sırasında yuvarlanma gibi ani hareketlerle ezerseniz kan dışarı sızabilir. Çarşafınızda veya giysilerinizde küçük kan lekeleri fark ederseniz, önce vücudunuzda buna neden olabilecek herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin. Kanın görünür bir nedeni yoksa, bu lekelerin tahtakurularından kaynaklanmış olması muhtemeldir."
KOYU KAHVERENGİ LEKELER
Bir kalem ucu büyüklüğündeki tahtakurusu pisliklerinden kaynaklanan koyu kahverengi izler şiltelerde, çarşaflarda, yatak başlarında ve hatta duvarlarınızda görünebilir.
Uzmanlara göre, kan lekelerinden çok daha küçük oldukları için fark edilmeleri oldukça zordur Ayrıca, her zamanki kokuya katkıda bulunan hafif, paslı bir koku yayarlar.
YUMURTALAR
Temizlik uzmanlar: "Tahtakurusu yumurtaları, yalnızca yaklaşık 1 mm uzunluğunda olduklarından tespit edilmesi zor olabilir. Yatağınızda küçük pirinç taneleri gibi görünen her şeye dikkat ederek var olup olmadıklarını görebilirisiniz" diyor.
KABUKLAR
Kabuklar genellikle yatak böceklerinin kendisinden daha kolay fark edilir ve bir istilanın erken bir işaretidir. Uzmanlar, tahtakurularının farklı yaşam döngüsü aşamalarında birkaç kez kabuk değiltirdiğini, yani kabuklarının farklı boyutlarda olabileceğini söyledi. "Şiltelerin dikiş yerlerinde, kıvrımlarında ve çatlaklarında ve hatta duvar ve mobilya çatlakları gibi diğer alanlarda sarı, yarı saydam görünümlerinden onları ayırt edebilirsiniz."