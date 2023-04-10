Yatağınızı acilen temizlemeniz gerektiğini gösteren 7 işaret! Temizlik uzmanları paylaştı…

Ancak yatağımız bu canlılar için ideal bir yaşam ortamıdır. Sıcaklığın ve besinin olduğu bu alan temiz tutulmadığında uyku kalitemizi de olumsuz yönde etkileyebilir. Uzmanlar ise yatağınızın temizlenmesi gerektiğini gösteren işaretleri paylaştı.

"Tahtakuruları kendilerini tehdit altında hissettiklerinde, hafif bir ahududu, kişniş veya badem kokusu olan alarm feromonları denilen şeyi yayarlar." Ciddi tahtakurusu vakalarında bu koku ölü böcek kokusuyla karışacak ve hücre kılıflarını dökerek paslı bir koku oluşturacaktır."

Yatak konusunda uzmanlaşmış kişiler durumu şöyle açıkladı: "Tahtakurularının ilk belirtilerinden biri, kirli bir giysi yığını gibi, orada olmasının net bir nedeni olmamasına rağmen, yatak odanızda bulunan tuhaf, küf kokusudur."

ISIRIKLAR

Bir gece uykusundan kırmızı, kaşıntılı ısırıklarla uyanırsanız, bu, genellikle gece boyunca kanla beslendikleri için tahtakurularının bir işareti olabilir. Genellikle kollarda, ellerde ve bacaklarda görünürler ve küçük kümeler halinde olurlar, ancak tek ısırıklar olarak da ortaya çıkabilirler.

Uzmanlar, "Bu ısırıklar genellikle tehlikeli değildir, ancak bazı insanlar alerjik olabilir. Bu nedenle aşırı kaşıntı, şişlik, su toplaması veya ateş yaşarsanız bir uzmanından yardım almanız çok önemlidir" diyor.

KAN LEKELERİ

Uzmanlar şöyle devam ediyor: "Bir tahtakurusu beslenmesini bitirdiğinde, uyku sırasında yuvarlanma gibi ani hareketlerle ezerseniz kan dışarı sızabilir. Çarşafınızda veya giysilerinizde küçük kan lekeleri fark ederseniz, önce vücudunuzda buna neden olabilecek herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin. Kanın görünür bir nedeni yoksa, bu lekelerin tahtakurularından kaynaklanmış olması muhtemeldir."