Yataktaki lekeleri tamamen çıkarıyor! Süngerleriniz yeni gibi olacak...

Özellikle geceleri terleyen kişilerde yatakta bakteri gelişebileceğinden, sık sık temizlenmelidir. Ancak yatak lekelerinden hızlı ve kolay bir şekilde nasıl kurtulabilirsiniz? İşte tüm detaylar…
Bronzlaştırıcı kremler, ter, kahve veya benzer durumlar nedeniyle kişinin yatağında lekeler oluşabilir. Neyse ki, yatağını temizlemenin birden fazla yolu bulunuyor. Temizlik konusunda uzman isimler yıllar boyunca uyguladıkları temizlik ipuçları ve püf noktalarını paylaştı.
Yataklarda oluşan lekelerden nasıl kurtulacağınıza dair pratik bilgileri uzmanlar paylaştı. Bazı ipuçları mutfak dolabında bulunan doğal yöntemleri kullanmayı, bazıları ise mağazadan satın alınan kimyasal ürünleri kullanmayı içeriyor. İhtiyacınıza ve lekenin türüne göre kullanabileceğiniz yöntemler ise şöyle;
TRAŞ KÖPÜĞÜ
Paula Collindridge'in tavsiyesi oldukça alışıklmadık. Yataktaki lekeleri çıkarmak için üzerine tıraş köpüğü sıkın ve ovalayın. 15 dakika bu şekilde bekletin, ardından süngeri ve sıcak su ile temizleyin. Bu işlem leke tamamen çıkana kadar birkaç kez uygulamanızı gerektirebilir ancak kesinlikle jel kullanmayın, beyaz köpük olanlar tercih edilmeli.
HALI TEMİZLEYİCİ
Bazı uzmanlar ise halı temizleyiciler ile lekelerin kolayca çıktığını söylüyor. Tek yapılması gereken ise lekenin üzerine halı temizleyicisi sıkmak ve bir süre işlemesine izin verip ılık suyla silmek.
BEYAZ SİRKE
Lucy Palman'ın tavsiyesi ise her evin evin mutfak dolabında bulunan doğal malzemeleri içeriyor. Beyaz sirkeyi tavsiye etti ederek sözlerine ekledi: "Krem rengi halıdan beyaz sirke kullanarak kırmızı oje lekesini bile çıkarmanız mümkün. Lekeli alanı beyaz sirke ile ıslatıp o şekilde kurumasına izin verin. Ardından tekrar ıslatıp üzerine havlu ile bastırın ve lekenin havluya çıkmasına izin verin. Son olarak sirke kokusundan kurtulmak için gece boyunca üstüne bikarbonat koyun ve ertesi güne tertemiz olacak.
Barbara Smith de benzer bir tavsiyede bulunuyor; "Beyaz sirkeyi biraz sıcak sabunlu suyla karıştırın ve yatağı silin. Ardından üstüne bol miktarda karbonat serpin ve ovalayın ve ardından 30 dakika bekletin. Duruladığınızda tüm lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz."