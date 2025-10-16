Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi! İşte kalpleri ısıtan o anlar...

Olay, Esenevler Mahallesi Albay Neşet Dinçer Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinleri bir kedinin sesini duymaları üzerine durumu Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yavru kediyi düştüğü çukurdan dikkatli bir çalışmayla çıkardı. Kurtarma çalışması boyunca anne kedinin çukurun başından bir an olsun ayrılmadığı, sürekli miyavlayarak yavrusunu aradığı gözlendi. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarılan yavru, annesinin yanına teslim edildi.



Anne kedinin yavrusuna kavuştuğu anlar duygusal görüntülere sahne olurken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

