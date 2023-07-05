Yaz aylarının kabusu küfün kökünü kazıyor! Geri dönmemek üzere küf sorununu bitiriyor...

Her şeyden önce, temizlik söz konusu olduğunda altın kuralı unutmayın: Ne kadar hızlı davranırsanız temizliğiniz o kadar etkili olacaktır. Küf sorununu fark ettiğiniz anda ele almak en iyisidir.

Küf, gri veya beyaz tozlu bir koloni olarak başlar. Derhal çıkarılmazsa siyaha veya kahverengiye döner ve genellikle toprak birikimi gibi görünür. Yüzeyin küfle mi yoksa sadece kirle mi kaplı olduğunu test etmek için, çamaşır suyuna batırılmış bir pamuklu çubukla lekeyi silin. Leke iki veya üç dakika sonra açılır veya kaybolursa, bu küftür. Değilse, muhtemelen sadece kirdir.